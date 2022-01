Metacritic: Die 15 besten PlayStation-Spiele im Jahr 2021

Auch wenn viele Gaming-Fans in spielerischer Hinsicht vom Jahr 2021 enttäuscht sind, hatten die zwölf vergangenen Monate einige Perlen zu bieten. Egal ob die PS5-Exclusives „Ratchet & Clank: Rift Apart“ und „Returnal“, der Indie-Hit „Kena: Bridge of Spirits“ oder der Überraschungs-Shooter „Deathloop“: Zahlreiche Spiele konnten im letzten Jahr sowohl die Presse als auch die Spieler vollends überzeugen.

Welche PlayStation-Titel dabei besonders gut abgeschnitten haben, erfahrt ihr in der unterhalb aufgeführten Liste. Genauer beschrieben veröffentlichte MetaCritic die Top 40 der bestbewerteten Spiele, die unter anderem für PS4 und/oder PS5 erschienen sind.

15. Tales of Arise (PS5 & PS4)

Metascore: 87 Punkte

Der neueste „Tales of“-Ableger zählt jetzt schon zu den Besten JRPGS überhaupt. Nicht nur die Geschichte mit ihren tiefgründigen Charakteren, sondern auch das Gameplay und der Soundtrack haben die Spieler in den Bann gezogen.

14. Psychonauts 2 (PS5 & PS4)

Metascore: 87 Punkte

Die Fortsetzung zu „Psychonauts 2“ konnte alle Kritiker dank seiner charmanten Charaktere, der witzigen Geschichte und dem amüsanten Hüpf-Gameplay überzeugen.

13. Chicory: A Colorful Tale (PS4 & PS5)

Metascore: 87 Punkte

Wird als Malerei-Abenteuer beschrieben, in dem ihr allerlei Rätsel lösen müsst und von einer speziellen Mal-Mechanik Gebrauch machen dürft.

12. Guilty Gear -Strive (PS4)

Metascore: 87 Punkte

Das Kampfspiel kann mit seinem intensiven, aber belohnenden Gameplay überzeugen. Von vielen Spielern wird „Guilty Gear -Strive“ als der zugänglichste Teil der Reihe beschrieben.

11. The Nioh Collection (PS5)

Metascore: 87 Punkte

Die gesamte Serie der „Nioh“-Reihe inklusive DLCs in einer Kollektion vereint. „The Nioh Collection“ wurde von den PS5-Spielern hervorragend aufgenommen.

10. Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS5 & PS4)

Metascore: 88 Punkte

Im August kam die überarbeitete Fassung des gelobten Samurai-Abenteuers „Ghost of Tsushima“ auf den Markt. Darin enthalten ist neben dem Hauptspiel die „Iki Island“-Erweiterung, in der ihr mit Jin Sakai eine komplett neue Insel erkunden dürft. PS5-Spieler profitieren zusätzlich von den konsolenexklusiven Funktionen sowie verbesserter Grafik.

9. Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Metascore: 88 Punkte

Wohl nicht ohne Grund wurde der neueste „Ratchet & Clank“-Ableger von VGC als „erster richtiger PS5-Titel“ bezeichnet. Der Jump ’n Run-Shooter begeisterte die Spieler vor allem mit einem sekundenschnellen Weltenwechsel, aber auch dem spaßigen Gameplay und der humorvollen Geschichte. Rivet, die zweite Spielfigur neben Ratchet, wurde ebenfalls positiv aufgenommen.

8. Deathloop (PS5)

Metascore: 88 Punkte

Deathloop kam bei den Kritikern besser als erwartet an und räumte nahezu überall Top-Wertungen ab. Gelobt wurde in erster Linie das innovative Gameplay, das sich von 0815-Shootern stark unterscheidet. Ähnlich wie in einem Roguelike-Titel muss der Spieler nach dem Bildschirmtod immer wieder den gleichen Tag durchleben. Schließlich ist Protagonist Colt in einer Zeitschleife gefangen und kämpft permanent damit, dieser endlich zu entkommen. Dabei bekommt ihr eine gelungene Mischung aus Action- und Stealth-Passagen geboten. Der spezielle PvP-Modus macht das Spiel noch besser.

7. It Takes Two (PS5 & PS4)

Metascore: 88 Punkte

Das charmante Koop-Abenteuer „It Takes Two“ konnte die Herzen der Spieler für sich gewinnen. Kein Wunder, denn ein kreativeres und abwechslungsreicheres Gameplay hat kaum ein anderer Titel zu bieten. Zwar reicht es bei MetaCritic nur für den siebten Platz, dafür wurde das Zwei-Spieler-Adventure auf den Game Awards 2021 unter anderem zum Spiel des Jahres gekürt.

6. Disco Elysium: The Final Cut ( PS5 & PS4)

Metacritic: 89 Punkte

Die Konsolenversion des Detektiv-Rollenspiels, das 2019 zu den besten PC-spielen zählte. Geboten wurde eine vollständige Sprachausgabe für die knapp 300 Charaktere, neue Quests und weitere Musikstücke. Das Herzstück ist die spannende Geschichte, die den Spieler bis zuletzt an den Bildschirm fesselt.

5. Synth Riders

Metacritic: 89 Punkte

Auch ein VR-Titel schafft es in die Top 15. Ähnlich wie in „Beat Saber“ wurden Fitness und Musik in einem Spiel vereint. Insgesamt enthalten sind 56 lizenzierte Songs, zu denen ihr euch im Rhythmus bewegen müsst. Neben dem Einzelspielermodus ist auch eine Multiplayer-Variante verfügbar.

4. Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Metacritic: 89 Punkte

Die PS5-Version vom ersten „Final Fantasy VII Remake“. Neben einer aufgehübschten Grafik und anderen technischen Verbesserungen wurde eine neue Story-Episode eingebaut. Darin schlüpft ihr in die Rolle der Ninja-Kämpferin Yuffie Kirasagi.

3. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS5)

Metacritic: 90 Punkte

Und noch eine PS5-Veröffentlichung. Nachdem „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ im Jahr 2020 für ordentlich Retro-Feeling sorgte, kam im März 2021 die New-Gen-Version heraus. Mit 90 erhaltenen Punkten schafft es das Skateboard-Spiel in die Top 3 auf Metacritic.

2. Hades (PS5 & PS4)

Metacritic: 93 Punkte

Eines der bestbewerteten Indie-Spiele kam nach dem Release für Nintendo Switch und PC auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen heraus. Dank einer fesselnden Geschichte, dem ungewöhnlichen Gameplay und dem meisterhaften Spieldesign gehört „Hades“ auch auf der PlayStation zu den hochwertigsten Spielen.

1. Final Fantasy XIV Endwalker (PS5 & PS4)

Metacritic: 93 Punkte

Die langersehnte vierte Erweiterung zu „Final Fantasy XIV“ kam im vergangenen Monat in den Handel. Neben den Spielern zeigt sich auch die Presse begeistert: Genau wie „Hades“ schaffte es das DLC auf eine Wertung von 93 Punkten. Zu den neuen Inhalten zählen eine weitere Rasse, zwei neue Charakterklassen, weitere Areale und ein entspannender Spielmodus eingeführt.

Jetzt seid ihr dran: Welches PlayStation-Spiel waar euer persönlicher Favorit im Jahr 2021?

