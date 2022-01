PS Plus Januar 2022: Download der „Gratisspiele“ ab sofort möglich

Kurz nach dem Jahreswechsel warten die ersten PS Plus-Spiele für 2022 auf den Download. Nach der Ankündigung in der vergangenen Woche können sie ab sofort ohne Zusatzkosten aus dem PlayStation Store bezogen werden. Einen Zugriff darauf erhalten alle aktiven PS Plus-Abonnenten.

PS Plus im Januar 2022

Auch im Januar 2022 können PS Plus-Mitglieder drei Spiele herunterladen und im Anschluss uneingeschränkt nutzen. Dazu gehört unter anderem „Deep Rock Galactic“, das heute für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht wurde.

Deep Rock Galactic (PS5 /PS4)

„Deep Rock Galactic“ ist ein Koop-SciFi-FPS, in dem Zwerge ihr Unwesen treiben. Euch erwarten zerstörbare Umgebungen, prozedural generierten Höhlen und endlose Horden an Alien-Monstern. Im Spielverlauf müsst ihr euch durch ein riesiges Höhlensystem graben und mit Hightech-Gadgets und -Waffen um euer Überleben kämpfen.

Dirt 5 (PS5 /PS4)

„DiRT 5“ ist der neuste Teil der bekannten Off-Road-Spielreihe von Codemasters. Im Racer befahrt ihr 70 Strecken an 10 weltweiten Schauorten. Geboten wird eine große Auswahl an Fahrzeugen. Dazu gehören Rally-Klassiker, Trucks und Rennwagen mit 900 PS

Persona 5 Strikers (PS4)

Am 23. Februar 2021 erschienen

Metascore: 83 Punkte

User-Score: 7.8 Punkte

Offizieller Preis: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Im neuen Spiel rund um die Phantomdiebe schlagt ihr die Korruption zurück, die sich in Japans Städten breitmacht. Im Zuge eines Sommerurlaubs mit guten Freunden werdet ihr mit einer verzerrten Realität konfrontiert und es liegt an euch, die Wahrheit aufzudecken.

PS Plus im Februar 2022

Sobald die PS Plus-Spiele in eurer PSN-Bibliothek verweilen, könnt ihr sie dauerhaft nutzen. Für den Start der Spiele ist allerdings stets eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft vonnöten. Diese könnt ihr

Falls im Januar nichts für euch dabei ist, dann wartet auf die PS Plus-Spiele im Februar 2022. Die Termine lassen sich einmal mehr vorhersagen, da Sony seit Jahren meist an einem bestimmten Plan festhält. So werden PS Plus-Games am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Für Februar ergeben sich damit die folgenden Termine:

Ankündigung der PS Plus-Spiele für Februar am 26. Januar 2022

Freischaltung der Februar-Spiele am 1. Februar 2022

Zusammen mit der Einführung der Februar-Spiele werden die PS Plus-Games, die Sony im Januar in das Angebot brachte, wieder entfernt. Alle Spiele, die bis dahin in eure Bibliothek gepackt wurden, können allerdings weiter gespielt werden.

Das bietet PS Plus

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Premiumdienst, der mit 60 Euro pro Jahr zu Buche schlägt und den Abonnenten einige Vorteile bietet. Neben den „Gratisspielen“ profitieren Kunden auf der PS4 und PS5 vom Zugriff auf die Online-Modi von Games. Hinzukommen regelmäßige Sonderrabatte, der Cloud-Speicher für Spieldaten, besondere Betas und PS Plus-Packs für ausgesuchte Spiele. Mehr zu PS Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

