Fatal Fury: Serie kehrt nach mehr als 20 Jahren zurück

Mehr als 20 Jahre nach der Veröffentlichung des bisher letzten Teils hat Entwickler SNK grünes Licht für ein neues Spiel innerhalb der „Fatal Fury“-Serie gegeben.

Zelebriert wird die Ankündigung mit einem Teaser-Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Gameplay-Szenen und dergleichen solltet ihr nicht erwarten. Tiefergehende Details, darunter der offizielle Titel, unterstützte Plattformen und ein Veröffentlichungsdatum, stehen ebenfalls aus.

Hungrige Wölfe sind auf der Pirsch

In der Beschreibung des Teaser-Videos heißt es immerhin: „Die Stadt der Legende atmet noch. Hungrige Wölfe sind wieder auf der Pirsch. Ein neues Schicksal verbirgt sich in der Dunkelheit. Neues Fatal Fury/Garou hat grünes Licht.“

Das vorherige „Fatal Fury“-Spiel hörte auf den Namen „Garou: Mark of the Wolves“ bzw. „Fatal Fury: Mark of the Wolves“ auf dem Dreamcast und wurde im Jahr 1999 veröffentlicht.

Gänzlich inaktiv ist die Serie seit dem Jahrtausendwechsel allerdings nicht. Titel wie „Garou“ wurden auf verschiedenen Plattformen wie Steam und PlayStation 4 neu aufgelegt. Bekannte Charaktere wie Terry und Geese hatten Auftritte in „Tekken 7“. Und auch in den „The King of Fighters“-Spielen tauchte hin und wieder ein Recke auf.

Seinen bisher letzten Auftritt hatte der „Fatal Fury“-Protagonist Terry Bogard vor drei Jahren, als er als einer der DLC-Kämpfer in „Super Smash Bros. Ultimate“ in Erscheinung trat. Spieler, die ihn kauften, erhielten zusätzlich ein „King of Fighters“-Stadion und 50 Musiktitel aus einer Auswahl von SNK-Titeln.

Related Posts

Im Zuge der jüngsten Evo kam es zu weiteren Ankündigungen. „Dragon Ball FighterZ“ beispielsweise wurde für die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Zu den Features der neuen Versionen gehört die Rollback-Netcode-Integration. In Bezug auf „Persona 4 Arena Ultimax“ wurde wiederum angekündigt, dass der Rollback-Netcode ab sofort für Spieler auf PS4 und PC verfügbar ist.

Weitere Meldungen zu Fatal Fury.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren