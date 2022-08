Street Fighter 6: Kimberly und Juri für Roster bestätigt – Trailer und Details

Capcom hat im Zuge der Evo 2022 zwei neue Charaktere angekündigt, die sich der Kämpferriege von „Street Fighter 6“ anschließen werden. Sie zeigen sich unterhalb dieser Zeilen in einem Trailer.

Zu den neuen Recken gehören Kimberly, die Ninja-Techniken einsetzt, und Juri – eine wiederkehrende Kämpferin mit „vertrauten, aber veränderten“ Moves.

„Kimberly vermischt ihre Ninja-Künste mit ihrer Liebe für die Pop-Kultur der 80er Jahre und erschafft so einen fesselnden und gleichzeitig gefährlichen Kampfstil. Juri kehrt als boshafte Kraft zurück und hat ihrem Move-Set ein paar neue Tricks hinzugefügt, so dass sie sich noch mehr an dem Leid ihrer Gegner ergötzen kann“, so Capcom in der neusten Ankündigung.

Umfangreiche Details zum Neuzugang wurden auf dem offiziellen Capcom-Blog zusammengetragen. Auch auf dem offiziellen PlayStation Blog erfolgt eine detaillierte Vorstellung für Spieler, die sich tiefer in das Thema hineinlesen möchten.

Ryu, Chun-Li, Luke und neue Kommentatoren dabei

Kimberly und Juri gesellen sich zu vielen zuvor angekündigten Charakteren, darunter Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie und Guile. Tasty Steve und James Chen ergänzen wiederum die Echtzeit-Kommentatorenliste in „Street Fighter 6“.

Im neuen Trailer zu „Street Fighter 6“ ist ebenfalls eine neue Stage namens Tian Hong Yuan zu sehen. Damit versprechen die Macher eine innerstädtische Gegend, die von Lampions und Laternen beleuchtet wird. Zudem mögen es die Bewohner, in der Öffentlichkeit Musikinstrumente zu spielen oder im Laternenlicht miteinander lange Gespräche zu führen.

Das könnte euch ebenfalls zu Street Fighter 6 interessieren:

„Street Fighter 6“ erscheint 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC. Mehr zum Prügler erfahrt ihr in unserer wachsenden News-Auflistung zum kommenden Capcom-Spiel. Nachfolgend der heutige Trailer und ein paar Bilder:

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren