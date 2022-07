Street Fighter 6: Mit speziellen Animationen für perfekte Runden

Mit „Street Fighter 6“ kehrt die beliebte Fighting-Titel-Reihe aus dem Hause Capcom im kommenden Jahr auf die Konsolen und den PC zurück.

Im Rahmen der Japan Expo 2022 nutzte der japanische Publisher die gebotene Bühne, um den anwesenden Spielern und Spielerinnen „Street Fighter 6“ ausführlich zu präsentieren. Dabei wurde ein interessantes Detail entdeckt, das für die Liebe zum Detail spricht. Gelingt es euch, eine Runde zu gewinnen, ohne dass euer Charakter Schaden nimmt, werdet ihr mit einer kleinen zusätzlichen Animation belohnt.

Im Fall von Luke wurde diese aufgenommen und auf Twitter geteilt. Ob es die exklusiven Animationen lediglich bei perfekten Runden oder noch in anderen Momenten gibt, wurde bisher nicht bestätigt.

Wie kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Street Fighter 6“ bekannt gegeben wurde, wird der neueste Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie mit einem modernen Steuerungsschema versehen. Laut den Entwicklern von Capcom soll mit diesem Feature dafür gesorgt werden, dass Neulinge schneller einen Weg in das Spiel finden. Wählt ihr das moderne Steuerungsschema aus, dann lassen sich Manöver und Combos leichter eingeben, als es bei der klassischen Version der Fall ist.

Von einem Easy-Mode kann laut Takayuki Nakayama, dem verantwortlichen Game-Director hinter „Street Fighter 6“, allerdings keine Rede sein. „Wenn jemand den modernen Steuerungstyp in einer kompetitiven Umgebung, wie einem Turnier, spielen möchte, sollte er das tun. Es ist einfach ein anderer Weg für Spieler, die das wollen“, führte Nakayama dazu aus.

Neben dem modernen Steuerungsschema wurde kürzlich zudem ein Rollback-Netcode für den Multiplayer bestätigt. Weitere Details zu diesem Thema findet ihr hier.

Saw one of the attendees getting a perfect win with Luke and asked them to do it again so I could capture it #JapanExpo2022

Luke is definitely from the TikTok generation 😂

I’m now wondering what the other perfect win animations look like 🤔 pic.twitter.com/oKWn1erbYy

— Matthew Edwards (@TheStreetWriter) July 14, 2022