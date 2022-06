Street Fighter 6: Game Face-Feature lässt euch Grimassen schneiden

Seit der offiziellen Enthüllung in der vergangenen Woche wurde bereits eine Menge zu dem kommenden Kampfspiel „Street Fighter 6“ geschrieben. Unter anderem hat Capcom einen massiven Leak zu bewältigen, der bereits den kompletten Kader bestätigte. Doch nun haben die Entwickler selbst eine neue, kleine Funktion angekündigt.

Via Twitter hat Capcom mit einem kurzen Clip bestätigt, dass die Spieler im Versus-Bildschirm die Gesichtsausdrücke der Charaktere verändern können. Das sogenannte „Game Face Feature“ kann über die Richtungstasten genutzt werden. Somit kann man verschiedene Emotionen ausdrücken, ehe der Kampf überhaupt beginnt.

Es könnte sein, dass wir bereits in der nächsten Woche einen weiteren Blick auf „Street Fighter 6“ erhalten. Capcom wird nämlich von Montag auf Dienstag einen Showcase veranstalten, um weitere Informationen zu bereits angekündigten Spielen zu enthüllen. Dementsprechend kann man gespannt sein, was sich noch alles in dem Kampfspiel versteckt.

Capcom hat bereits mitgeteilt, dass man die Marke sowie das Kampfspiel-Genre revolutionieren möchte. Unter anderem wird man mit der World Tour ein neues Spielerlebnis geboten bekommen, in dem man sich von einem Straßenkämpfer zu einem World Warrior durchkämpft.

„Street Fighter 6“ soll im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden.

Show your attitude with the Game Face Feature in #StreetFighter6 by pressing directional buttons during the versus screen.

Scowl at your opponent, act all smug, or confuse them with a mixture of rapid emotions!

🎭 https://t.co/TeNl2pTAbd pic.twitter.com/n15Dj50vlZ

— Street Fighter (@StreetFighter) June 7, 2022