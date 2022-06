Street Fighter 6: Offenbar große Teile des Charakter-Rosters bekannt

Nach der offiziellen Ankündigung vor einigen Wochen lieferte uns Capcom in der aktuellen State of Play-Ausgabe erste Gameplay-Szenen aus dem kommenden Fighting-Titel „Street Fighter 6“.

Ergänzend dazu könnte bereits der größte Teil der Charaktere, die in „Street Fighter 6“ mit von der Partie sein werden, durchgesickert sein. Den entsprechenden Leaks liegen verschiedene Artworks zum neuesten Ableger der Kult-Serie zugrunde, die aktuell ihre Runden durch das Internet drehen. Wie die Artworks verdeutlichen, dürfen wir uns offenbar sowohl auf diverse alte Bekannte als auch die eine oder andere Überraschung freuen.

Anbei die Liste der Charaktere, die auf den Artworks und in den ersten Videos zu sehen war. Der Auftritt in „Street Fighter 6“ bedeutet übrigens nicht, dass der jeweilige Charaktere auch spielbar sein wird.

Eine offizielle Stellungnahme von Capcom zu dem Leak steht noch aus. „Street Fighter 6“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin im nächsten Jahr veröffentlicht.

