Street Fighter 6: Capcom meldet sich zum Leak zu Wort – Gameplay-Szenen aus geschlossener Alpha

Capcom hatte in der letzten Woche endlich den Vorhang gelüftet und einen ersten umfangreichen Trailer zu dem kommenden Kampfspiel „Street Fighter 6“ präsentiert. In diesem konnte man vor allem altbekannte Kämpfer wie Ryu und Chun-Li sowie die jungen Wilden Luke und Jamie in Aktion sehen.

Das sollte noch niemand sehen

Allerdings hatte ein Leak bereits viel mehr verraten, als es Capcom lieb sein dürfte. Unter anderem wurde der komplette Kader mit insgesamt 22 Kämpfern genannt und anhand von Artworks gezeigt. Auch wenn der Publisher versuchte den Leak einzudämmen, machten die Informationen innerhalb der Community wie ein Lauffeuer die Runde. Inzwischen hat sich auch Capcom zu den Leak zu Wort gemeldet:

„Als Bewohner von Metro City haben wir alle Dinge gesehen, die wir nicht sehen sollten, aber wir stecken da alle gemeinsam drin. Wir wissen all die positiven Reaktionen zu schätzen. Dankeschön für eure Unterstützung!“

Damit hat Capcom mehr oder minder bestätigt, dass die geleakten Informationen der Wahrheit entsprechen. Somit kann man sich auf einige weitere World Warriors wie Zangief, Dhalsim, E.Honda, Blanka, Guile oder auch Ken freuen. Vor allem letzterer erhält eine optische Überarbeitung, die die Fans überraschte. Statt seines roten Kumite trägt er eine Jacke und sieht etwas fertig aus.

Allerdings wird man auch einige komplett neue Gesichter geboten bekommen. Neben Jamie werden auch Marisa, Mimi, Lilly, JP, Kimberly und A.K.I. ihr Debüt feiern. Man kann zumindest gespannt sein, welche Kampfstile sie nutzen werden. Wie man in dem ersten Trailer bereits erkennen konnte, wird Jamie mit Drunken Kung-Fu die Gegner in die Schranken weisen.

Im Übrigen ist auch erstes Gameplay aus der geschlossenen Alpha aufgetaucht, das uns unter anderem Cammy und Ken zeigt. Die Videoqualität lässt jedoch zu wünschen übrig.

„Street Fighter 6“ soll im kommenden Jahr für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden. Somit werden endlich auch wieder Xbox-Spieler in den Genuss des Kampfspiels kommen können.

