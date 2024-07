Street Fighter 6: Terry Bogard prügelt los – Teaser-Trailer und Release-Zeitraum

“Street Fighter 6” hat einen Teaser-Trailer erhalten, in dem ein Charakter-Neuzugang vorgestellt wird. In den Mittelpunkt rückt kein Geringerer als Terry Bogard, der sich im World-Tour-Modus zeigt. Er wird ebenfalls in den Modi Battle Hub und Fighting Ground spielbar sein.

Laut Capcom ist Terry ab Herbst 2024 als Download-Zusatz verfügbar. Einen genaueren Termin gab der Publisher nicht preis. Den Teaser-Trailer können sich Fans actionreicher Prügeleien unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Terry zeigt seine klassische Siegerpose

Terry ist eine etablierte Figur in den Kampfspielen von SNK und war bereits in “Fatal Fury”, “The King of Fighters” und “Garou: Mark of the Wolves” vertreten. Seine Fähigkeiten vereinen unter anderem Techniken aus Boxen, Kickboxen und dem traditionellen Straßenkampf, sodass Spieler auf ein breites Spektrum an Moves setzen können.

Im neuen Teaser zum Charakter-Zugang von “Street Fighter 6” ist unter anderem der energiegeladene „Burn Knuckle“ zu sehen, ebenso wie die klassische Siegerpose von Terry.

Die Vorstellung von Terry Bogard erfolgte auf dem Evo-2024-Finale. Insgesamt hatten sich mehr als 5.000 Leute für das Turnier angemeldet.

Welche weiteren Charaktere sind für Street Fighter 6 geplant?

Nach M.Bison und Terry Bogard werden in der laufenden Season zwei weitere DLC-Charaktere in “Street Fighter 6” aufgenommen. Dazu gehören Mai Shiranui aus “Fatal Fury” und Elena, die erstmals in “Street Fighter 3: New Generation” einen Auftritt hatte.

Gebündelt sind die Charaktere im “Year 2 Charakter-Pass”, der mit 29,99 Euro zu Buche schlägt. Wer mehr ausgeben möchte, schnappt sich für 49,99 Euro den Ultimative-Pass. Einzelheiten zu den Unterschieden sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Mehr zu Street Fighter 6 auf PLAY3.DE:

„Street Fighter 6“ ist der neuste Teil der traditionellen Kampfspielreihe von Capcom. Einmal mehr stehen Spieler vor der Aufgabe, die Gegner mit präzisen Bewegungen, strategischem Denken und schnellen Reflexen zu besiegen.

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren