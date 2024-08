Monster Hunter Wilds: Mehr als eine Stunde Gameplay – Monsterhatz ausführlich vorgestellt

In diesem Jahr reiste der japanische Publisher Capcom mit mehreren Titeln im Gepäck zur Gamescom in Köln. Im Mittelpunkt steht dabei das 2025 erscheinende Action-Rollenspiel „Monster Hunter Wilds“, das Besucher in den Messehallen an insgesamt 60 Demo-Stationen selbst anspielen können.

Ergänzend dazu stellte uns das verantwortliche Team „Monster Hunter Wilds“ im Rahmen eines Livestreams auf der Gamescom ausführlich vor. Neben einer knappen Stunde Gameplay und reichlich neuer Spielszenen aus der Monsterhatz gibt es Details zu verschiedenen Neuerungen.

Unter anderem präsentieren uns die Entwickler den Waffenwechsel innerhalb der Kämpfe, das dynamische Quest-System oder die neuen Wettereffekte, die in den Auseinandersetzungen mit den mächtigen Monstern für zusätzliche Spannung sorgen.

Was hat es mit dem Fokus-Modus auf sich?

Im Vorfeld der Gamescom versorgten uns die Verantwortlichen von Capcom mit mehreren neuen Trailern zu „Monster Hunter Wilds“. Mit den Videos präsentierte uns der Publisher nicht nur die enthaltenen Waffen.

Des Weiteren drehten sich die Videos um Gameplay-Features wie den brandneuen Fokus-Modus. Der Fokus-Modus wird es uns laut Capcom ermöglichen, die Schwachstellen der Monster gezielt ins Visier zu nehmen.

„Im Fokus-Modus kannst du deine Angriffe und Blockfähigkeiten besonders gezielt einsetzen. Du kannst den Fokus-Modus außerdem nutzen, um die Schwachstellen von Monstern ins Visier zu nehmen und ihnen mit speziellen neuen Angriffen massiven Schaden zuzufügen“, so der Publisher weiter.

„Der Fokus-Modus hilft dir dabei, dich auf der Jagd richtig zu positionieren und treffsichere Angriffe auszuführen. Dadurch kannst du dich unabhängig von deiner Spielerfahrung noch einfacher in die Jagd-Action stürzen.“

Diverse Features der Vorgänger kehren zurück

Neben Neuerungen wie dem Fokus-Modus oder den dynamischen Wettereffekten bietet „Monster Hunter Wilds“ diverse Features, die erfahrene Jäger aus den Vorgängern „World“ und „Rise“ kennen dürften. Darunter die Möglichkeit, mittels eines SOS-Signals andere Jäger zur Hilfe zu rufen.

Auch der Mantel mit seinen unterschiedlichen Funktionen wie den Stealth-Fähigkeiten ist in „Monster Hunter Wilds“ wieder mit von der Partie. Selbiges gilt für NPC-Jäger, die euch in ausgewählten Quests unterstützen.

Eine kleine Änderung erfahren die Lager, die in „Monster Hunter Wilds“ nicht nur permanenter Natur sind. Darüber hinaus könnt ihr in den umfangreichen Arealen temporäre Lager errichten, um während eurer Jagd über einen Rücksichtspunkt zu verfügen. Die selbst errichteten Lager solltet ihr jedoch gut im Auge behalten, da sie von den Monstern zerstört werden können.

„Monster Hunter Wilds“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Auf der Gamescom 2024 nutzten die internationalen Kollegen die Möglichkeit, „Monster Hunter Wilds“ selbst anzuspielen.

Ausgewählte Preview-Videos, die weitere Eindrücke und Details liefern, haben wir nachfolgend für euch eingebunden.

