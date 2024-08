Monster Hunter Wilds: Trailer zeigen das Großschwert und den Fokus-Modus

Den Start in die neue Woche versüßten uns die Verantwortlichen von Capcom zwei Trailern zum 2025 erscheinenden Action-Rollenspiel "Monster Hunter Wilds". Dieses Mal dreht sich alles um das Großschwert und den Fokus-Modus.

Mit „Monster Hunter Wilds“ erscheint im nächsten Jahr der neueste Ableger von Capcoms erfolgreicher Action-Rollenspiel-Serie für den PC und die aktuellen Konsolen.

Nachdem uns Capcom Ende Mai frische Eindrücke in Form eines Story-Trailers lieferte, steht ab sofort das nächste Video zu „Monster Hunter Wilds“ bereit. Dieses widmet sich dem wuchtigen Großschwert, das zu den beliebteren Waffen der Serie gehört. Der neue Trailer verrät euch, wie ihr das Großschwert im Kampf einsetzt. Ein zweiter Trailer zeigt den Fokus-Modus.

Wie in den diversen Vorgängern richtet sich das Großschwert auch in „Wilds“ an Spieler, die mit ihren Schlägen möglichst viel Schaden austeilen möchten.

Aufgeladene Attacken und ein neuer Aufwärtshieb

Zu den spielerischen Eigenheiten des Großschwerts gehört die Möglichkeit, den eigenen Angriff aufzuladen, um noch mehr Schaden anzurichten. Hier solltet ihr allerdings euren Gegner genau im Blick behalten, da ihr euch beim Aufladevorgang nicht verteidigen könnt und somit möglichen Attacken ausweichen müsst.

Dies wiederum hat zur Folge, dass der Aufladevorgang abgebrochen wird. Ein erfolgreicher Treffer ermöglicht es euch, zwei weiteren Stufen aufgeladener Hiebe auszuführen.

Neu ist in „Monster Hunter Wilds“ der mächtige Aufwärtshieb. Trifft dieser Angriff, schlägt er ein Monster nieder und bietet die Chance für zwei Folgeangriffe. Im Fokusmodus könnt ihr die Klinge über ein Monster ziehen, wodurch mehrere Wunden Schaden nehmen. Doch nicht nur im Angriff spielt das Großschwert seine Stärken aus.

Auch defensiv punktet die Waffe. Darunter mit einer Parade-Funktion, mit der ihr Angriffe der Monster abwehren könnt.

Entwickler möchten die Hardware der Konsolen ausreizen

Im Juni sprach Game Director Yuya Tokuda ausführlich über die Arbeiten an „Monster Hunter Wilds“. Wie Tokuda ausführte, möchten die Entwickler von Capcom regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der aktuellen Konsolen-Hardware machen.

Bei diesen Aussagen bezieht sich der Game Director vor allem auf die lebendigen Ökosysteme, die Capcom mit „Wilds“ auf die nächste Stufe heben möchte.

„Bei jedem Monster Hunter-Spiel, bei dem ich als Director tätig bin, wird der Fokus immer auf dem Ökosystem-Element liegen. Da die Hardware-Generationen, an denen wir arbeiten, immer leistungsfähiger werden, möchte ich die Spezifikationen der Hardware maximal nutzen, um eine möglichst überzeugende, lebendige, atmende Welt darzustellen“, versprach Tokuda.

„Monster Hunter Wilds“ erscheint 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

