Monster Hunter Wilds: Ökosysteme sollen neue Standards setzen – Weitere Infos erst 2024

Auf den The Game Awards 2023 kündigte Capcom "Monster Hunter Wilds" für die Konsolen und den PC an. Laut Serienproduzent Ryozo Tsujimoto dürfen wir uns auf nicht weniger als das bisher beste "Monster Hunter" freuen, das vor allem bei der Darstellung der Monster und Ökosysteme neue Standards setzen soll.

Genau wie in den Vorjahren nutzten die Entwickler und Publisher die The Game Awards 2023 auch dieses Mal, um Neuankündigungen vorzunehmen oder Updates zu bereits bekannten Projekten zu liefern.

Zu den Highlights in diesem Jahr gehörte zweifelsohne die offizielle Enthüllung von „Monster Hunter: Wilds“. Ergänzend zur Ankündigung des Action-Rollenspiels wandte sich Serienproduzent Ryozo Tsujimoto mit einer kurzen Videobotschaft an die Community. In dieser versprach uns Tsujimoto nicht weniger als einen Titel, der regen Gebrauch von den Features und technischen Möglichkeiten der PS5 machen soll.

Darüber hinaus haben sich die Entwickler laut dem Producer das Ziel auf die Fahnen geschrieben, uns die bisher beste „Monster Hunter“-Erfahrung überhaupt zu liefern.

Erreicht werden soll dieses Ziel unter anderem mit Monstern und Ökosystemen, die hinsichtlich ihrer Darstellung neue Standards setzen.

Es ist Geduld gefragt

Leider stimmte Tsujimoto die Community auf eine längere Wartezeit ein. Dies gilt nicht nur für den Release von „Monster Hunter: Wilds“, der für 2025 angesetzt ist. Darüber hinaus gab Capcom bekannt, dass wir erst im nächsten Jahr mit weiteren Details zum neuesten Ableger der beliebten Action-Rollenspiel-Serie rechnen sollten. Genauer gesagt im Sommer 2024.

Bis dahin haben Fans die Möglichkeit, sich die Zeit mit den beiden erfolgreichen Ablegern „Monster Hunter: World“ und „Monster Hunter: Rise“ oder den beiden Erweiterungen „Iceborne“ beziehungsweise „Sunbreak“ zu vertreiben. Zu den Features des Vorgängers, die in „Wilds“ ein Comeback feiern werden, gehört unter anderem die Möglichkeit, Reittiere zu benutzen.

Darüber hinaus deutete der Enthüllungs-Trailer darauf hin, dass die Entwickler von Capcom beim Umfang der Ökosysteme den nächsten großen Schritt machen. Auch gefährliche Wetterphänomene wie mächtige Blitze waren zu sehen und könnten Jägern in „Wilds“ das Leben erschweren.

„Monster Hunter: Wilds“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Unbestätigten Berichten zufolge könnte auch der Nachfolger der Switch mit einer Umsetzung bedacht werden.

