Monster Hunter Wilds: Zweiter Trailer zum Action-Rollenspiel veröffentlicht

Nachdem wir im Rahmen des jüngsten PlayStation Showcase-Events den ersten offiziellen Trailer zu „Monster Hunter Wilds“ erhalten haben, legte Capcom nun während des Summer Game Fests mit dem zweiten Trailer nach. Im neuen Video, das den Zusatztitel „The Hunter’s Journey“ trägt, erhalten wir einen näheren Einblick in die Inszenierung der Story, die intensiver erzählt werden soll als in jedem bisherigen Ableger der Action-RPG-Reihe.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch allerlei Kämpfe gegen Monster in verschiedenen Formen und Größen zu sehen. Das etwas mehr als zwei Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel in aller Ruhe selbst anschauen.

Der Ruf des Abenteuers

In „Monster Hunter Wilds“ zieht es euch hinaus ins Unbekannte. Begleitet werdet ihr im Action-RPG vor allem von Gildenmitglied Alma, die sich um die Organisation der Aufträge kümmert. Eine wichtige Rolle wird darüber hinaus Schmiedin Gemma spielen, die euch mit hochkarätigen Rüstungen und Waffen versorgt. Komplettiert wird die Runde der Hauptcharaktere von Almas Partner Palico und dem geheimnisvollen Jungen Nata.

Einen besonderen Fokus legt Capcom diesmal übrigens auf die Präsentation sowie Inszenierung der Geschichte der Monsterhatz. Die Verantwortlichen versprechen einen noch nahtloseren Übergang von Zwischensequenzen in Gameplayabschnitte. Darüber hinaus wird euer Jäger beziehungsweise eure Jägerin erstmals in der Seriengeschichte komplett synchronisiert! So soll die Erkundung des Verbotenen Landes besonders packend ausfallen.

Mit weiteren Details zu „Monster Hunter Wilds“ hält sich Capcom bisher noch zurück. Bekannt ist jedoch, dass die neue Spielwelt in verschiedene Biome unterteilt sein soll, in denen nicht nur verschiedene Bestien uns das Leben schwer machen, sondern auch die Naturgewalten. Das Ziel der Macher ist es, eine glaubhafte Welt zu erschaffen, in der eigene Ökosysteme vorhanden sind. Natürlich gibt Capcom den Spielerinnen und Spielern auch neue Möglichkeiten an die Hand, um nicht unterwegs als Monsterfutter zu enden. Hierzu zählen unter anderem Seikrets, neue Reittieren, die euch die Fortbewegung deutlich erleichtern.

Ihr Comeback feiern indes die 14 bekannten Waffentypen, die wohl um neue Funktionen erweitert wurden. Hier lässt sich Capcom bisher allerdings noch nicht in die Karten schauen. Dafür bestätigten die Verantwortlichen mit dem Fokusmodus eine neue Spielmechanik, die es euch erlaubt, eure Offensive und Defensive besonders gezielt zu timen oder die Schwachstellen der Monster genau anzuvisieren. Die Hakenschleuder erleichtert euch indes die Fortbewegung.

„Monster Hunter Wilds“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Die Veröffentlichung des Action-RPGs ist für 2025 geplant.

Wie gefällt euch der zweite Trailer zu „Monster Hunter Wilds“?

