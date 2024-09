Cyberpunk 2077: Brettspiel wird zum Hype – Ziel kurz nach Crowdfunding-Start erreicht

Das Brettspiel zum Videospiel "Cyberpunk 2077" hat in den ersten Minuten nach dem Crowdfunding-Start beeindruckende Unterstützung erhalten und gilt als finanziert.

CD Projekt RED und der Brettspielentwickler Go On Board haben auf der Crowdfunding-Plattform Gamefound die Finanzierung des story-basierten Brettspiels „Cyberpunk 2077 – The Board Game“ gestartet. Mit einem vollen Erfolg.

Schon innerhalb der ersten zehn Minuten wurde das Finanzierungsziel erreicht. Zum jetzigen Zeitpunkt gingen mehr als 1,1 Millionen US-Dollar ein, die von über 6.800 Unterstützern zugesichert wurden. Damit ist das Projekt zu mehr als 1.100 Prozent finanziert.

Zusätzlich wurden alle Stretch-Goals erreicht, darunter eine Johnny-Silverhand-Miniatur und ein zusätzlicher Spielmodus.

Deluxe Edition gibt es für rund 140 US-Dollar

„Cyberpunk 2077 – The Board Game“ bietet 1 bis 4 Spielern die Möglichkeit, ein alternatives Szenario des Originalspiels zu erleben, das einen entscheidenden Moment der Videospielhandlung verändert.

Das Brettspiel umfasst 13 Missionen und verschiedene Spielmechaniken, die darauf abzielen, das Erlebnis des Videospiels bestmöglich nachzubilden. Charaktere wie V, Judy, Panam und Jackie sind in der Adaption vertreten und sollen der “immersiven Erfahrung” zugutekommen.

Die Standard-Edition von „Cyberpunk 2077 – The Board Game“ kostet 79 US-Dollar und enthält fünf Spielfiguren, Spielbretter, eine Stadtkarte von Night City mit 50 Orten sowie zahlreiche Karten und Würfel. Die Deluxe-Edition für 139 US-Dollar bietet zusätzlich Miniaturen aus Kunststoff für alle Gegner und weitere Upgrades.

Gemeinsame Inhalte beider Editionen:

Spielinhalte: 5 spielbare Charaktere, 13 Missionen, 16 Feinde, 1 Boss. Afterlife-Modus zur Erstellung eigener Missionen.

Komponenten: 5 Spieler-Miniaturen, 4 doppelschichtige Spielerbretter, 3 Feindbretter, 2 Terminalbretter. 9 Plättchen, 348 Karten, 135 Marken. 92 Plastikwürfel, 49 Würfel. Regelbuch und Night City Kartenbuch mit 50+ Orten auf 30 Seiten.



Spezifische Inhalte der Standard Edition:

Papierkomponenten: 8 beidseitig bedruckte Spielplanplättchen, 1 Startkachel, 8 Tunnelplättchen.

Missionskomponenten: 1 Minotaurus-Spielbrett, Lebenspunkteanzeige des Minotaurus, Smasher-Spielbrett, Basilisk-Spielbrett.

Pappgegner: 16 Feindmarken, 1 Smasher-Marke, 1 Basilisk-Marke, 4 Minotaurus-Marken. 8 Gesundheitszähler in Form von kugelförmigen Würfeln.



Zusätzliche Inhalte der Deluxe Edition:

Dicke Pappkomponenten: 8 beidseitig bedruckte Spielplanplättchen, 1 Startkachel, 8 Tunnelplättchen.

Kunststoff-Feindfiguren: 16 Feind-Miniaturen, 1 Smasher-Miniatur, 1 Basilisk-Miniatur, 4 Minotaurus-Miniaturen. 4 Plastikbasen für Figuren. 8 Gesundheitszähler: Kugelförmige Würfel und zusätzliche Zähler in den Basen der Miniaturen.



An Inhalten mangelt es offenbar nicht.

Ein besonderes Merkmal des Brettspiels ist der Zeitdruckmechanismus, der das Gefühl vermitteln soll, ein Söldner in Night City zu sein. Mit über 50 verschiedenen „Street Stories“ und einem „Afterlife Mission Generator“ soll „Cyberpunk 2077 – The Board Game“ eine hohe Wiederspielbarkeit und eine Vielzahl von Missionen ermöglichen.

Falls euer Interesse geweckt ist: Die Kampagne auf Gamefound, die vor ihrem offiziellen Start bereits über 60.000 Follower verzeichnen konnte, öffnet sich hinter diesem Link.

Weiteres Cyberpunk-Spiel bei CD Projekt in Arbeit

Auch mit den Videospielen geht es weiter: CD Projekt RED erweitert das „Cyberpunk“-Universum. Neben dem Brettspiel ist ein Nachfolger von “Cyberpunk 2077” unter dem Codenamen „Project Orion“ in Arbeit.

Der stellvertretende Game-Director Paweł Sasko lieferte kürzlich einen Anhaltspunkt, wohin die Reise führen könnte, wobei soziale Themen mehr in den Fokus rücken sollen. Laut Sasko habe man bei „Cyberpunk 2077“ nur an der Oberfläche gekratzt, beispielsweise in Bezug auf die Obdachlosenkrise. Im Nachfolger sollen gesellschaftliche Probleme deutlicher thematisiert werden.

Wann „Project Orion“erscheinen soll, ist offen. Da der neue Ausflug in die “Cyberpunk”-Welt noch ein paar Jahre auf sich warten lässt, klingt es nicht unwahrscheinlich, dass die PS6 und die nächste Xbox zu den Zielplattformen gehören.

