Cyberpunk 2077: Nachfolger entsteht in Nordamerika – CD Projekt nennt den Grund

Bekanntermaßen entsteht der Nachfolger zu "Cyberpunk 2077" bei CD Projekts Teams in Boston und Vancouver. Warum diese Entscheidung getroffen wurde, verrieten die Verantwortlichen in einem aktuellen Statement.

Aktuell arbeitet CD Projekt an mehreren Projekten. Neben einer neuen „The Witcher“-Trilogie befindet sich ein Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ in Arbeit.

Der Nachfolger entsteht unter dem Arbeitstitel „Project Orion“ und wird von CD Projekts nordamerikanischen Niederlassungen in Boston und Vancouver entwickelt. Eine Entscheidung, auf die CD Projekt in einem aktuellen Podcast noch einmal einging. Wie Executive Producer Dan Hernberg verriet, handelt es sich beim Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ um eine typisch amerikanische Geschichte.

Daher würde es aus kreativer Sicht Sinn ergeben, den Titel in Nordamerika entwickeln zu lassen. „Ich denke, Cyberpunk ist eindeutig eine typisch amerikanische Geschichte“, so Hernberg. „Sie hat jede Menge Punk-Energie und wurde von einem Amerikaner geschrieben. Also scheint es einfach richtig, sie in Amerika zu machen.“

Kleine Details machen den Unterschied

Wie Game Director Pawel Sasko ergänzte, sind es vor allem die kleinen Details, die ein Spiel besser machen oder die Immersion negativ beeinflussen können. Als Beispiel nannte er die Kanaldeckel in „Cyberpunk 2077“. Diese orientierten sich an Kanaldeckeln, wie sie normalerweise in Deutschland oder anderen europäischen Ländern zu finden sind.

„Es gab da diesen Post auf Reddit. Jemand sagte, dass es in Cyberpunk diesen die Immersion zerstörenden Bug gibt. Der Bug bezog sich auf die Tatsache, dass die Abdeckungen für die Kanaldeckel die Kanaldeckel waren, die man normalerweise in Europa, in Deutschland, für einen Bürgersteig verwendet“, so der Game Director weiter.

Sasko weiter: „Das sind keine Kanaldeckel, die in Amerika normalerweise die Straßen verdecken. Das zeigt einem im Grunde die Unterschiede, richtig? Wenn man nach Amerika geht, gibt es Dinge wie Hydranten, wo sie platziert sind und wie sie aussehen. Die Straßenlaternen, die Positionen davon, die Mülltonnen, richtig? Sie stehen vor dem Haus, direkt an der Straße.“

Diese kleinen Details sind es, die laut Sasko einen Unterschied machen können, wenn es darum geht, eine immersive und glaubwürdige Spielwelt zu erschaffen.

Nachfolger befindet sich in der aktiven Entwicklung

„Unsere Bordsteine ​​sind unterschiedlich, alle unsere Schilder haben eine andere Farbe. Alles ist einfach ein bisschen anders. Es stört die Immersion nicht, aber es ist diese Kleinigkeit, bei der man denkt: ‚Na ja, vielleicht wurde das nicht von Leuten gemacht, die hier leben oder die die amerikanische Kultur in ihrer Gesamtheit verstehen“, merkte Hernberg abschließend an.

Im Februar gaben die Verantwortlichen von CD Projekt bekannt, dass sich der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ mittlerweile in der aktiven Entwicklung befindet. Derzeit abreiten rund 50 Entwickler an dem Titel, der bislang keinen Releasetermin spendiert bekam. Auch zu den versorgten Plattformen schweigt sich CD Projekt noch aus.

Da „Project Orion“ noch ein paar Jahre auf sich warten lässt, wäre denkbar, dass neben dem PC und den aktuellen Konsolen auch die Nachfolger der PS5 und der Xbox Series X/S versorgt werden.

