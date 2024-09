PS5 Pro: Sony zeigt Konsole – Ankündigung in Kürze?

Sony könnte die PS5 Pro in Kürze offiziell enthüllen, wie ein Bild im Zusammenhang mit dem 30. Jubiläum von PlayStation vermuten lässt. Die Konsole zeigt markante Designelemente, wie sie schon zuvor von einem Leaker beschrieben wurden.

In den vergangenen Wochen haben sich die Meldungen um die PS5 Pro verdichtet. Allerdings handelte es sich ausschließlich um Leaks, Gerüchte und Vermutungen. Erstmals hat nun auch Sony einen Hinweis darauf gegeben, dass die Enthüllung der neuen Konsole unmittelbar bevorstehen könnte.

Ein Bild, das Teil der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum von PlayStation ist, zeigt eine Konsole mit markanten Designelementen, die nicht zu den bisher veröffentlichten Modellen passen. Die Hardware weist drei diagonale Streifen auf, die auf ein Design hinweisen, das bereits in vorherigen Leaks zur PS5 Pro beschrieben wurde.

PS5 Pro – Sony zeigt Konsole mit Streifen an den Seiten

Der Leaker billbil-kun, der in der Vergangenheit mehrfach korrekte Vorabinformationen geliefert hatte, teilte in der vergangenen Woche Details zur PS5 Pro. Seinen Aussagen zufolge wird die Konsole bald offiziell angekündigt. Das Design des neuen Modells werde sich durch drei schwarze Streifen in der Mitte der Seitenteile deutlich von den bisherigen PS5-Versionen abheben.

Da der Leaker urheberrechtlich geschützte Bilder nicht teilen konnte, zeichnete er eine Skizze des vermeintlichen Designs. Diese Darstellung stimmt mit dem nun veröffentlichten Bild von Sony überein. Schaut selbst:

Ein Vergleich mit der Skizze von billbil-kun.

Die Grafik, die auf dem offiziellen PlayStation-Blog veröffentlicht wurde, deutet auf eine zeitnahe Enthüllung der PS5 Pro hin. Billbil-kun zufolge könnte sie in den ersten beiden September-Wochen erfolgen. Ein weiterer Insider grenzte den Termin weiter ein und sprach außerdem von einer neuen State of Play:

Was ist über die PS5 Pro bekannt?

Bereits seit Monaten häufen sich Leaks und Gerüchte über ein Hardware-Upgrade der PS5. Experten wie Digital Foundry haben seit Sommer die technischen Spezifikationen analysiert und das System als die bisher leistungsstärkste Konsole bezeichnet, was anhand der Hardware-Specs keine gewagte Aussage ist.

Eine Zusammenfassung der relevantesten Informationen zum Hardware-Upgrade findet ihr in unserem Special zur PS5 Pro:

Offen sind einige Fragen: Laut den von billbil-kun geteilten Informationen könnte die PS5 Pro als reines Digitalmodell in den Verkauf gehen, mit der Möglichkeit, es mit dem separat erhältlichen Disk-Laufwerk zu erweitern. Diese Mutmaßung basiert jedoch nur darauf, dass dem Insider lediglich die Verpackung der Digital-Edition gezeigt wurde.

Auslöser für eine solche Strategie könnte die Preisgestaltung sein. Die PS5 Pro lässt Käufer wahrscheinlich deutlich tiefer in die Tasche greifen und mit dem Disk-Laufwerk im Lieferumfang könnte eine psychologische Schwelle überschritten sein. Letztlich bleibt abzuwarten, was Sony wirklich ankündigen wird.

Wann erscheint die PS5 Pro?

Es wird erwartet, dass die PlayStation 5 Pro in den kommenden Wochen offiziell angekündigt wird und vielleicht schon in diesem Jahr zu einem noch unbekannten Preis in den Handel gelangt.

Gerüchte über eine Veröffentlichung der neuen Sony-Konsole zum Weihnachtsgeschäft machen seit 2023 die Runde. Sollte sich Sony an der PS4 Pro orientieren, könnte das Upgrade-Modell der PS5 ab November zum Verkauf stehen.

Und falls ihr es verpasst habt: Auch der Nachfolger der Switch könnte in den nächsten Wochen angekündigt werden.

