PS5 Pro: Ankündigung steht bevor und Design geleakt – Bericht

Die Ankündigung der PS5 Pro steht bevor und wird in den kommenden Wochen erfolgen. Das berichtet der in der Regel überraschend gut informierte Insider und Leaker billbil-kun, dessen Aussagen oft einer Ankündigung gleichkommen.

Geplant sei die Enthüllung der PS5 Pro voraussichtlich in der ersten September-Hälfte, also in den kommenden zwei Wochen. Das war aber längst nicht alles. Denn der Insider konnte auch einen Blick auf das Verpackungsdesign werfen.

So sieht die PS5 Pro laut Leaker aus

Das Design der PS5 Pro, die offiziell so heißen wird, orientiert sich dem Bericht von billbil-kun zufolge stark an der PS5 Slim, allerdings mit einigen markanten Unterschieden. Wie die PS5 Slim ist sie in Weiß gehalten, jedoch mit drei schwarzen Streifen in der Mitte.

Ein weiterer Unterschied scheint die etwas angewachsene Dicke im Vergleich zur Slim-Version zu sein, was jedoch die Kompatibilität mit den Faceplates der Slim-Version nicht beeinträchtigen soll.

Skizze von Dealabs/billbil-kun. Die Originalgrafiken wollte der Insider aus rechtlichen Gründen nicht teilen.

Unklar ist bislang, ob die PS5 Pro mit einem integrierten Disk-Laufwerk erscheinen wird. Das konnte der Leaker nicht klar bestätigen. Spekuliert wird jedoch, dass aus Kostengründen möglicherweise nur eine digitale Version in den Verkauf geht, für die das Disk-Laufwerk optional erworben werden kann.

Die Konsole wird mit dem bekannten weißen DualSense-Controller geliefert, der auch mit den bisherigen PS5-Modellen kompatibel ist. Die üblichen zwei USB-C-Anschlüsse und der Power-Button sind vorn am System angebracht, berichtet billbil-kun weiter.

Die 5 vom Insider ausgearbeiteten Erkenntnisse noch einmal in der Zusammenfassung:

Offizieller Name: Die Konsole wird offiziell „PS5 Pro“ heißen. Design der PS5 Pro: Ähnlich zur PS5 Slim, jedoch mit drei schwarzen Streifen und etwas dicker. Faceplates bleiben kompatibel. Disk-Laufwerk: Noch unklar, ob ein Disk-Laufwerk integriert ist. Möglicherweise nur als separates Zubehör erhältlich. Controller: Gleicher weißer DualSense-Controller wie bei der PS5 und PS5 Slim. Ankündigung: Erwartete Ankündigung in der ersten Septemberhälfte 2024.

Spezifikationen der PS5 Pro

Während das genaue Innenleben der PS5 Pro weiterhin nicht vollständig bekannt ist, gibt es Hinweise auf eine verbesserte Leistung im Vergleich zur Standard-PS5. Die PS5 Pro könnte über eine leistungsfähigere GPU verfügen, die mit mehr als 33 Teraflops arbeitet.

Das bedeutet aber nicht zwangsläufig eine dreifache Leistungssteigerung. Aufgrund der Unterschiede in der Architektur wird eine tatsächliche Leistungssteigerung von etwa 45 Prozent erwartet.

Die Veröffentlichung der PS5 Pro ist früheren Berichten zufolge für Ende 2024 geplant. Weitere Details zur Verfügbarkeit und zum genauen Verkaufsstart werden voraussichtlich im Zuge der offiziellen Ankündigung folgen – laut billbil-kun also vielleicht schon in den kommenden Wochen.

