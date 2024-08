PS5 Pro: SSD bietet möglicherweise deutlich mehr Speicherplatz – Wie steht es um die Lautstärke?

In dieser Woche meldete sich der Insider "Moore’s Law Is Dead" mit weiteren unbestätigten Details zur PS5 Pro zurück. Diese drehen sich um die Größe der enthaltenen SSD und die Betriebslautstärke der Konsole.

Während sich Sony mit einer offiziellen Ankündigung der Konsole weiterhin vornehm zurückhält, lieferte uns die Gerüchteküche in den letzten Monaten regelmäßig neuen Gesprächsstoff rund um die PS5 Pro.

Zuletzt hieß es beispielsweise, dass die PS5 Pro auf der Gamescom 2024 zu den offenen Geheimnissen gehörte, über die zahlreiche Entwickler sprachen. Zudem meldete sich kürzlich Giant Bombs Jeff Grubb zu Wort, der weiterhin von einem Launch in diesem Jahr ausgeht. In dieser Woche wiederum kehrte ein alter Bekannter mit weiteren unbestätigten Details zur PS5 Pro zurück.

Die Rede ist vom Insider „Moore’s Law Is Dead“, der in einem im März veröffentlichten Video Hardware-Spezifikationen der PS5 Pro in Umlauf brachte, bei denen er sich auf interne Dokumente von Sony berief. In einem Podcast legte „Moore’s Law Is Dead“ nun nach.

Bietet die PS5 Pro eine zwei Terabyte große SSD?

Wie der Insider berichtet, bekam er kürzlich das Entwickler-Kit der PS5 Pro zu Gesicht. Laut „Moore’s Law Is Dead“ unterscheidet sich dieses im Bereich der SSD deutlich von der normalen PS5. Denn während das Standard-Modell der Sony-Konsole einen Terabyte an Speicherplatz bietet, sollen es beim Entwickler-Kit der PS5 Pro zwei Terabyte sein.

Dies könnte laut dem Insider darauf hindeuten, dass Sony auf die immer größer werdenden Spiele reagiert und den SSD-Speicherplatz auf der PS5 Pro kurzerhand verdoppelt. Ob es wirklich dazu kommen wird, bleibt laut „Moore’s Law Is Dead“ allerdings abzuwarten. Genauso gut sei nämlich denkbar, dass die zwei Terabye große SSD lediglich im Entwickler-Kit und nicht in der finalen Version enthalten ist.

Da Microsoft eines der kommenden Xbox Series X-Modelle mit einer 2GB-SSD versieht, mutet es zumindest nicht unrealistisch an, dass Sony hier nachzieht.

Eine leistungsstarke und flüsterleise Konsole?

Die Berichte der letzten Monate deuteten darauf hin, dass die PS5 Pro vor allem im Bereich der GPU-Performance oder des Raytracings spürbar zulegen und zudem über einen möglichen Ultra-Boost-Modus verfügen könnte. Laut „Moore’s Law Is Dead“ müssen wir aber wohl nicht befürchten, dass sich die leistungsstarke Hardware der PS5 Pro in einer unangenehmen Lautstärke bemerkbar macht.

Stattdessen spricht der Insider davon, dass die PS5 Pro sehr leise und vor allem kühl arbeiten wird. Wie er ergänzte, verwendet das Dev-Kit denselben Stromanschluss wie das Basismodell.

Dies wiederum bedeutet, dass Sony „das System nicht überfordern wird und die gleiche Leistungsaufnahme beibehält“. Eine Design-Entscheidung, durch die ein ruhiger und kühler Betrieb gewährleistet sei.

Für die Glaubwürdigkeit von „Moore’s Law Is Dead“ spricht die Tatsache, dass seine Angaben in der Vergangenheit von bekannten und gut vernetzten Insidern wie Tom Henderson gestützt wurden.

Sony hingegen äußert sich zu Gerüchten dieser Art traditionell nicht.

