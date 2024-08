Xbox Series X/S: Neue Modelle haben einen Termin – Vorbestellungen geöffnet

Am 15. Oktober 2024 erscheinen drei neue Varianten des Xbox Series X/S-Duos, die ab sofort vorbestellt werden dürfen. Dazu gehört die Xbox Series X in der Special-Edition „Galaxy Black“ samt 2TB-SSD. Die neue Version kombiniert die Konsole mit einem exklusiven Design, das mit einer gepunkteten Optik beeindrucken soll.

Ebenso wird die Xbox Series X als rein digitale Version in der Farbvariante „Robot White“ angeboten. In diesem Modell ist eine 1TB große SSD verbaut. Ergänzt wird die neue Hardware-Offensive durch die Xbox Series S, die ebenfalls in „Robot White“ mit einer 1TB SSD in den Verkauf geht.

Preise und Verfügbarkeit

Für die neuen Modelle müssen Käufer ordentlich in die Tasche greifen. Die Xbox Series X „Galaxy Black“ geht für unverbindliche 649,99 Euro über die Ladentische. Die digitale Version der Xbox Series X in „Robot White“ kostet 499,99 Euro, während die neue Xbox Series S für 349,99 Euro zu haben ist.

Nachfolgend eine Übersicht über die neuen Modelle der Xbox-Series-Familie:

Xbox Series X – 2TB Galaxy Black

2TB SSD

„Galaxy Black“-Design

Disc-Laufwerk

Preis: 649,99 Euro

Xbox Series X – 1TB Digital Edition

1TB SSD

Rein digitale Version ohne Disk-Laufwerk

„Robot White“-Design

Preis: 449,99 Euro

Xbox Series S – 1TB

1TB SSD

„Robot White“-Design

Preis: 349,99 Euro

Vorbestellungen sind im offiziellen Shop von Microsoft möglich.

Die Veröffentlichung der neuen Konsolenmodelle erfolgt gestaffelt: Ab dem 15. Oktober 2024 sind sie zunächst in den wichtigsten Märkten wie den USA, Deutschland und Großbritannien erhältlich. Weitere Länder, darunter auch einige in Asien und Europa, folgen am 29. Oktober.

Microsoft betont, dass die neuen Konsolen in allen aktuellen Xbox-Hardware-Regionen verfügbar sein werden, allerdings könne die Verfügbarkeit je nach Land variieren.

Die Industrie wird sich verändern

Für Xbox-Spiele ist letztlich keine Xbox-Konsole mehr notwendig. Sie sind auch auf anderen Plattformen verfügbar – sei es auf dem PC oder via Cloud auf Smart-TVs. Ebenso landen immer mehr Spiele auf einst konkurrierenden Konsolen. Erst gestern wurde bestätigt, dass “Indiana Jones und der Große Kreis” kein Xbox-Exklusivspiel mehr ist und auch die PS5 erobert.

Phil Spencer, Chef von Microsoft Gaming, sprach im Rahmen der Gamescom 2024 sogar von großen Veränderungen:

Berichten zufolge plant auch Sony die Veröffentlichung einer neuen Konsole. Vielleicht schon Ende 2024 kommt die PS5 Pro mir mehr Leistung auf den Markt. Angekündigt ist die Hardware weiterhin nicht. Entsprechend steht der Preis aus.

Weitere Meldungen zu Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren