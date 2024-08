Phil Spencer: Die Industrie steht unter Druck und wird sich verändern, meint der Xbox-Boss

Kurz nach der Ankündigung von "Indiana Jones und der Große Kreis" für die PS5 sprach Microsofts Phil Spencer über die Entwicklung der Videospielindustrie an sich. Laut dem Xbox-Boss steht derzeit eine gesamte Branche unter Druck, was in den nächsten Jahren zu spürbaren Veränderungen führen wird.

Nachdem Microsoft in diesem Jahr zunächst vier ehemals Xbox-exklusive Titel für die PS5 veröffentlichte, kündigte das Unternehmen zuletzt zwei weitere große Projekte in Form von Multiplattform-Titeln an.

Den Anfang machte der Anfang Juni enthüllte Shooter „Doom: The Dark Ages“. Weiter ging es im Rahmen des Opening Night Live 2024-Events mit der Bestätigung, dass MachineGames‘ „Indiana Jones und der Große Kreis“ ebenfalls den Weg auf die PS5 findet. Wenn in diesem Fall auch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

In einem Interview ging Xbox-Boss Phil Spencer auf die Ankündigung des „Indiana Jones“-Abenteuers für die PS5 ein und verwies auf ein Statement aus dem Februar. In einem Podcast bezeichnete Spencer die Multiplattform-Veröffentlichungen von Xbox-Titeln seinerzeit als einen Prozess, aus dem Microsoft lernen möchte.

„Ich denke, beim Showcase habe ich vielleicht gesagt, dass wir auf Grundlage unserer Erkenntnisse mehr tun werden“, so Spencer weiter.

Im Endeffekt geht es um Profitabilität

Wie Spencer ausführte, geht es zum einen darum, das Xbox-Geschäft zu stärken und auf den Xbox-Konsolen für möglichst viele Spieler zu sorgen. Allerdings gibt Spencer zu bedenken, dass der Fokus von Microsoft natürlich auf profitablen Sparten liegt. Der Xbox-Boss führte aus: „Wir führen ein Geschäft“.

„Es ist definitiv wahr, dass bei Microsoft die Messlatte für uns hoch liegt, was die Leistung angeht, die wir dem Unternehmen zurückgeben müssen. Wir erhalten ein erstaunliches Maß an Unterstützung vom Unternehmen, was es uns ermöglicht, Großes zu leisten.“

Aussagen, die andeuten, dass vor allem die hohen Investitionen der näheren Vergangenheit zur neuen Multiplattform-Strategie der Xbox-Sparte geführt haben könnten. Im Frühjahr 2021 übernahm Microsoft beispielsweise für rund 7,5 Milliarden US-Dollar den US-Publisher Bethesda Softworks.

2023 schloss der Redmonder Konzern zudem den Kauf von Activision Blizzard ab. Hier lag das Investitionsvolumen sogar bei knapp 69 Milliarden US-Dollar. Auch in die Etablierung des Xbox Game Pass dürfte einiges an Geld geflossen sein. Investitionen, die sich mit einer reinen Xbox-Exklusiv-Strategie offenbar nicht mehr rechtfertigen lassen.

Die ganze Industrie steht unter Druck

Wie Spencer im weiteren Verlauf des Gesprächs anmerkte, wird es sich bei Microsoft wohl nicht um das einzige Unternehmen der Branche handeln, das auf kurz oder lang seine Strategie ändert. Laut dem Xbox-Boss steht die Videospielindustrie nämlich massiv unter Druck und wird in den nächsten Jahren gezwungen sein, sich zu verändern.

Die Änderungen werden auch die klassische Art und Weise verändern, wie Videospiel angeboten und verkauft werden, ergänzte Spencer und deutete indirekt an, dass die Anzahl von Exklusiv-Titeln in den nächsten Jahren weiter sinken könnte. Hier geht es ihm vor allem um das Wachstum, das die Branche derzeit so dringend benötigt.

„Als letztes möchte ich sagen, dass die Branche derzeit unter großem Druck steht. Sie wächst schon seit Langem und jetzt suchen die Leute nach neuen Möglichkeiten zu wachsen“, so Spencer abschließend. „Ich denke, wir als Fans und Spieler von Spielen müssen damit rechnen, dass sich die traditionelle Art und Weise, wie Spiele entwickelt und vertrieben werden, noch weiter verändern wird.“

„Das wird sich für uns alle ändern. Aber das Endergebnis müssen bessere Spiele sein, die mehr Leute spielen können. Wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, konzentrieren wir uns auf die falschen Dinge.“

