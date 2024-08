Indiana Jones und der Große Kreis: Mit Releasezeitraum für die PS5 bestätigt – Neuer Trailer

Auf dem Eröffnungs-Event zur Gamescom 2024 präsentierte uns Bethesda Softworks nicht nur einen neuen Trailer zu "Indiana Jones und der Große Kreis". Wie der Publisher zudem bestätigte, erscheint der Action-Titel wie zuletzt spekuliert in der Tat für die PS5.

In den vergangenen Tagen zeichnete sich bereits ab, dass Microsoft die PS5-Ankündigung eines weiteren Xbox-Titels vorbereitet. Gleich mehrere Insider deuteten darauf hin, dass es sich dabei um „Indiana Jones und der Große Kreis“ handeln könnte.

Wieder einmal sollten die Insider Recht behalten. Im Rahmen von Opening Night Live 2024 präsentierte uns Microsofts Tochterunternehmen Bethesda Softworks nämlich nicht nur einen Trailer mit frischen Eindrücken aus dem neuen Action-Titel von MachineGames. Des Weiteren kündigte Bethesda Softworks an, dass „Indiana Jones und der Große Kreis“ am 9. Dezember 2024 zunächst exklusiv für den PC und die Xbox Series X/S erscheint.

Die Betonung liegt in diesem Fall auf dem Wort „zunächst“. Wie Bethesda Softworks bestätigte, findet „Indiana Jones und der Große Kreis“ nämlich in der Tat den Weg auf die PS5. Einen Termin nannte der Publisher hier noch nicht und sprach lediglich von einem PS5-Release im Frühjahr 2025.

Eine Reise in das Jahr 1937

In „Indiana Jones und der Große Kreis“ führt unser Weg in das Jahr 1937. Die Entwickler von MachineGames versprechen eine brandneue Geschichte, die die Autoren zwischen den Geschehnissen von „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ angesiedelten.

Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Großen Kreis in Verbindung steht. Ein weiteres Mal handelt es sich bei dem legendären Abenteurer Indiana Jones um den einzigen Menschen, der die dunkeln Kräfte in die Schranken weisen kann.

„Deine Reise führt dich von den Hörsälen des Marshall College mitten in den Vatikan, zu den Pyramiden Ägyptens, den versunkenen Tempeln von Sukhothai und noch viel weiter. Nachdem ein Einbruch tief in der Nacht zu einer Konfrontation mit einem mysteriösen Riesen führt, musst du aufbrechen, um das welterschütternde Geheimnis hinter dem Diebstahl eines scheinbar unbedeutenden Artefakts zu lüften“, so MachineGames.

Eine Peitsche als Allround-Werkzeug

Wie in den diversen Filmen verlässt sich Indiana Jones auch in seinem neuen Videospiel auf seine Peitsche. Diese setzt der Abenteurer nicht nur als Waffe im Kampf ein. Gleichzeitig beschreiben die Entwickler die Peitsche als ein Allround-Werkzeug, das in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommt.

„Mit ihr schwingst du dich über ahnungslose Wachleute hinweg und kletterst Wände hoch, während du dir deinen Weg durch die beeindruckende Spielwelt bahnst. Stell dich dem Feind mit einer Kombination aus heimlicher Infiltration, Nahkampf und Schusswaffen und lüfte das Geheimnis“, heißt es weiter.

Frische Spielszenen zu „Indiana Jones und der Große Kreis“ liefert euch der heute veröffentlichte Trailer.

