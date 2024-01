Indiana Jones and the Great Circle: Story basiert auf einem realen Mysterium

Indiana Jones and the Great Circle:

Kürzlich wurde das kommende Spiel "Indiana Jones and the Great Circle" angekündigt. Nun sprachen die Entwickler von MachineGames darüber, dass sich die Story des Titels um ein Mysterium aus der realen Welt drehen wird.

Im Rahmen des Developer-Direct-Steams von Xbox wurde vor wenigen Tagen das noch in diesem Jahr erscheinende „Indiana Jones and the Great Circle“ angekündigt. Das Adventure entsteht bei den Entwicklern von MachineGames, die die Story zusammen mit Bethesdas Todd Howard entwickelt haben, der auch als Executive Producer bei dem Titel auftritt.

In einem Interview sprach Jerk Gustafsson, Game Director bei MachineGames, nun über die Geschichte von „Indiana Jones und der Große Kreis“. Diese dreht sich um ein reales Mysterium von einem Großkreis, der viele der antiken Stätten verbindet.

Reales Rätsel ist Ausgangspunkt für Indy-Abenteuer

„Ein Großkreis ist jeder Kreis, der eine Kugel in zwei Hälften teilt“, erklärte Gustafsson in einem Interview mit Lucasfilm. „Auf der Erde ist der bekannteste Kreis natürlich der Äquator. Aber sie [die Kreise] können eigentlich von jedem Punkt aus existieren und werden in der Luftfahrt häufig bei der Kursplanung eingesetzt. Es stellt sich heraus, dass es einen sehr realen und geheimnisvollen Großkreis gibt, der nicht der Äquator ist, sondern der einige der größten historischen Stätten der Geschichte wie Gizeh, die Osterinsel, Sukhothai, Nazca und viele mehr miteinander verbindet. Ihre Verbindung ist ein Rätsel geblieben und bietet das perfekte Abenteuer für unser Spiel.“

„Indiana Jones and the Great Circle“ soll gut ein Jahr nach dem ersten Kinofilm „Jäger des verlorenen Schatzes“ spielen. In der Geschichte stolpert Dr. Henry Walton Jones Jr. – Indiana Jones – wieder einmal über ein Mysterium, als ein Artefakt aus dem Museum des Marshall College gestohlen wird. Jones lehrt eigentlich Archäologie an dem College, macht sich aber natürlich höchstselbst auf die Suche nach den Antworten. So begibt sich Indy zum Vatikan, um Nachforschungen anzustellen und stößt dabei auf das Rätsel des „Großen Kreises“.

Zuletzt hatte Bethesdas Todd Howard darüber gesprochen, dass er schon immer ein Indiana-Jones-Spiel machen wollte. Die Geschichte von „Indiana Jones und der Große Kreis“ trägt der Entwickler bereits seit über einem Jahrzehnt mit sich herum. „Indiana Jones and the Great Circle“ soll in diesem Jahr für für Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Quelle: Lucasfilm, Kotaku

Weitere Meldungen zu Indiana Jones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren