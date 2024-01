Indiana Jones and the Great Circle: Todd Howard wollte das Spiel seit Jahrzehnten realisieren

Indiana Jones and the Great Circle:

Im Rahmen des Developer-Direct-Steams wurde das erste Material zu “Indiana Jones and the Great Circle” präsentiert. Auch der Executive Producer Todd Howard kam zu Wort, der angab, den Titel bereits seit einigen Jahren auf den Weg bringen wollte.

Am vergangenen Donnerstagabend wurde bei einem Devoloper-Direct-Stream gezeigt, worauf sich die Xbox-Spieler in den kommenden Monaten freuen können. Mit dabei war auch “Indiana Jones and the Great Circle”, zu Deutsch “Indiana Jones und der Große Kreis”, von MachineGames.

In dem Spiel stolpert Dr. Henry Walton Jones Jr., besser bekannt als „Indiana“ – oder kurz „Indy“, wieder einmal über ein mysteriöses Geheimnis, das ihn im Laufe des Spiels um die ganze Welt führt. Wie der Executive Producer Todd Howard in dem Vorstellungsvideo angab, versuchte er schon seit Jahrzehnten, seine Idee für den Titel zu realisieren.

Howard hatte fast die komplette Handlung seit Jahren geplant

„Ich wollte schon immer ein Indiana-Jones-Spiel machen“, erzählte Howard in dem Video. „Ich hatte diese Idee, wie es sein würde, und die Geschichte, was Indy erleben würde, in welcher Periode seines Lebens es stattfindet, welche Art von Handlungsbogen er haben würde. Und als die Jahre vergingen, dachte ich: Was wäre das beste Studio der Welt, um dies zu realisieren? Und es waren meine Freunde bei MachineGames.“

Todd Howard, Director und Executive Producer bei Bethesda, erzählte weiter, dass er bereits seit einem Jahrzehnt versuchte, “Indiana Jones and the Great Circle” entwickeln zu lassen. „Ich weiß noch, wie ich LucasFilm das Spiel vorstellte und ein bisschen nervös war, weil es um Indiana Jones geht. Aber die Reaktion war überwältigend positiv und diese Begeisterung hat sich auf das ganze Projekt übertragen“, so Howard während der Developer-Direct-Präsentation. „Sie waren einfach so vertrauensvoll und unterstützten uns bei allem, was wir mit dem Spiel vorhaben. Es hat eine lange Zeit gedauert. Ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Fan von diesem Spiel und ich könnte nicht aufgeregter sein, euch zu zeigen, was das Team hier so alles gemacht hat.“

Wann “Indiana Jones and the Great Circle” erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Laut dem Vorstellungsvideo soll es jedoch schon 2024 so weit sein. Der Titel erscheint für Xbox Series X|S und den PC. Für PlayStation soll der Titel hingegen nicht erscheinen, wie es zuvor schon angekündigt wurde.

Quelle: GamesRadar

