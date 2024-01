Indiana Jones and the Great Circle: Gameplay-Enthüllung und Release-Zeitraum

Indiana Jones and the Great Circle:

Xbox- und PC-Spieler können in diesem Jahr eine Peitsche in die Hand nehmen und in der Rolle von Indiana Jones gegen finstere Mächte antreten. Gameplay-Material und weitere Informationen zum MachineGames-Adventure liegen vor.

Im Zuge der jüngsten Xbox Developer-Direct ließ MachineGames einen Blick auf das First-Person-Action-Adventure “Indiana Jones and the Great Circle” – hierzulande “Indiana Jones und der Große Kreis” – werfen. Die Vorstellung ging mit einer Fülle an Informationen einher und beantwortete grob die Frage, wann Spieler mit dem Launch des Titels rechnen können.

Während der genaue Termin des Abenteuers rund um den abenteuerlustigen Archäologen Dr. Henry Walton Jones Jr. alias Indiana „Indy“ Jones weiterhin offen ist, steht zumindest fest: Los geht es im Verlauf des Jahres 2024 auf Xbox Series X/S und PC. PlayStation-Spieler gehen wie zuvor angekündigt leer aus.

Troy Baker springt für Harrison Ford ein

Der Protagonist des Spiels wird wie in der Filmreihe von Harrison Ford verkörpert. Allerdings stand der mittlerweile 81-jährige Schauspieler nicht selbst vor der Kamera. Diesen Teil übernahm Troy Baker, der unter anderem für seine Rolle als Joel in “The Last of Us” bekannt ist.

Das neue „Indiana Jones“ führt Spieler an beeindruckende Schauplätze. Beeindruckt scheinen auch die Widersacher zu sein, als sie die Peitsche des Protagonisten entdecken

„Indiana Jones and the Great Circle“ ist in erster Linie ein First-Person-Adventure. Ausnahmen werden in den Zwischensequenzen und während bestimmter Gameplay-Momente gemacht. Als Beispiel kann das Durchqueren einiger Umgebungen genannt werden.

“Wir glauben, dass es wichtig ist, das Abenteuer hautnah mitzuerleben, damit sich jede Aktion wie die eigene anfühlt”, so MachineGames zur Perspektiven-Wahl.

Das Adventure führt Spieler durch die ganze Welt und an Orte, an denen sie Hinweise finden und ein uraltes Geheimnis lösen müssen. Dazu gehören die heiligen Hallen des Vatikans und die trockenen Wüsten Ägyptens sowie die versunkenen Tempel von Sukhothai und der eisige Gipfel des Himalaja. Wie schon in der Filmvorlage wird es ein Wettlauf “gegen finstere Mächte”.

Neben der charismatischen Hauptfigur Indy sind auch Gina, eine Begleitperson von Indiana Jones auf seiner Abenteuerreise, und Emmerich Voss, der Hauptgegenspieler des Spiels, mit von der Partie.

Während der gestrigen Xbox-Show wurde ebenfalls Gameplay-Material aus “Indiana Jones and the Great Circle” präsentiert. Es zeigt den Archäologen in einer Art und Weise, wie sie aus den Filmen bekannt ist: Er setzt seine Peitsche ein, löst Rätsel und greift Feinde sowohl im Kampf als auch im Stealth-Modus an. Selbst ein Flugzeug und eine beeindruckende Luftakrobatik sind zu sehen.

Gameplay aus “Indiana Jones and the Great Circle” und Erklärungen der Entwickler liefert das folgende Video:

Weitere Meldungen zu Indiana Jones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren