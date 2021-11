Indiana Jones: MachineGames‘ Projekt basiert auf einer ganz neuen Geschichte

Bekanntermaßen arbeiten die "Wolfenstein"-Macher von MachineGames derzeit an einem Projekt auf Basis der "Indiana Jones"-Marke. Wie Bethesda Softworks' Todd Howard in einem aktuellen Interview bestätigte, dürfen sich die Spieler auf eine ganz neue Geschichte im "Indiana Jones"-Universum freuen.

Anfang des Jahres kündigte der mittlerweile zu Microsoft gehörende Publisher Bethesda Softworks die laufenden Arbeiten an einem neuen „Indiana Jones“-Abenteuer an, das aktuell beim schwedischen Studio MachineGames entsteht.

In einem aktuellen Interview sprach Bethesda Softworks‘ Todd Howard, der als Executive-Producer des Titels fungiert, über die Arbeiten mit MachineGames und wies unter anderem darauf hin, dass der kommende Titel der „Wolfenstein“-Macher eine ganz neue Geschichte im „Indiana Jones“-Universum erzählen wird. „Ich hatte diese originelle Geschichte und wir haben irgendwie zusammen daran gearbeitet. Ich verbringe ein bisschen Zeit damit […] sie machen einen tollen Job. Ich freue mich einfach, mitzuhelfen und mitzumachen.“

Howard lebt die Zusammenarbeit mit MachineGames

„Meiner Meinung nach war [The Chronicles of] Riddick auf der ursprünglichen Xbox [entwickelt von den Starbreeze Studios, mit mehreren Mitgliedern des aktuellen MachineGames-Teams] einfach unglaublich“, führte Howard aus. „Wenn man sich zum Beispiel das technische Niveau dieses Spiels zu der Zeit vor Doom anschaut – es ist erstaunlich. Und aufgrund der Arbeiten, die sie mit Wolfenstein und bei den Szenen und Charakteren geleistet haben, finde ich, dass sie einfach unglaubliche Entwickler sind. Und so habe ich sie angesprochen: ‚Hey, könnte euch das interessieren?‘ Und sie sagten ‚absolut‘. Und in diesen Nazi-Sachen sind die ohnehin richtig oder?“

Zum Thema: Indiana Jones: MachineGames‘ Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase

Wann der neue „Indiana Jones“-Titel von MachineGames im Endeffekt das Licht der Welt erblicken soll, ist weiterhin unklar. Da im Sommer dieses Jahres darauf hingewiesen wurde, dass sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, werden wir uns wohl eine ganze Weile gedulden müssen, ehe wir selbst Hand an das neue Abenteuer von Indy legen können.

Da Bethesda Softworks und somit auch MachineGames mittlerweile zu Microsoft gehören, bleibt zudem abzuwarten, ob „Indiana Jones“ noch für die PlayStation-Plattformen veröffentlicht wird. Insider und Experten gehen aufgrund der zugrkäftigen Marke allerdings davon aus, dass LucasArts auf eine Veröffentlichung auf allen relevanten Plattformen pochte.

