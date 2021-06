Indiana Jones: MachineGames‘ Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase

Im vergangenen Jahr kündigten MachineGames und Bethesda Softworks die laufenden Arbeiten an einem neuen "Indiana Jones"-Titel an. Wie es nun heißt, sollten wir auf absehbare Zeit allerdings nicht mit dem Release rechnen.

"Indiana Jones" lässt noch eine ganze Weile auf sich warten.

Nachdem Bethesda Softworks bereits vor einer ganzen Weile andeutete, dass es dem Unternehmen gelang, eine namhafte Marke an Land zu ziehen, wurde Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass wir es hier mit „Indiana Jones“ zu tun haben.

Das entsprechende Projekt entsteht bei den „Wolfenstein“-Machern von MachineGames und wurde lediglich in Form eines kurzen Teaser-Trailers angekündigt. Handfeste Eindrücke und Details waren bisher leider Mangelware. Und wie Bethesda Softworks SVP of Global Marketing and Communications Pete Hines in einem aktuellen Statement andeutete, wird dies wohl auch noch eine Weile so bleiben.

MachineGames hat aktuell noch nichts zu zeigen

Laut Hines wurde lediglich ein kurzer Teaser-Trailer veröffentlicht, da die Macher von MachineGames sonst noch nichts zu zeigen hatten. Daher dürfte auch die Aussage, dass sich das „Indiana Jones“ noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, sicherlich nur die wenigsten überraschen. „Wir haben diesen Deal eigentlich gerade erst angekündigt. Daher können Sie sich selbst ein Bild davon machen, wie weit die Arbeiten am Spiel fortgeschritten sind“, führte Hines aus.

Zum Thema: Indiana Jones: Neues Spiel von MachineGames – Release auch für PS5?

Zu den wenigen bestätigten Details des neuen Projekts von MachineGames gehört die Tatsache, dass die Entwicklung von Bethesda Softwork’s Game-Director Todd Howard überwacht wird. Allerdings soll sein Mitwirken an „Indiana Jones“ keinen negativen Einfluss auf die Arbeiten seinen anderen beiden Projekten „Starfield“ beziehungsweise „The Elder Scrolls 6“ haben.

Für welche Plattformen das neue „Indiana Jones“-Abenteuer im Endeffekt erscheinen wird, ist noch unklar. Da wir es hier mit einer großen Marke zu tun haben, sei laut Insidern damit zu rechnen, dass der Titel auch für die PlayStation-Systeme veröffentlicht wird – die Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft im vergangenen Sommer hin oder her.

Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bislang allerdings nicht.

