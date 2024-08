Gerücht: PS5 Pro weiterhin für 2024 geplant – Neue State of Play im September?

In regelmäßigen Abständen meldet sich Giant Bombs Jeff Grubb im Rahmen diverser Podcasts zu Wort und bringt neue Gerüchte oder Insider-Infos in Umlauf.

Auch wenn Grubbs Trefferquote im Vergleich mit bekannten Insidern wie Tom Henderson oder Jason Schreier mitunter überschaubar ausfällt, wollen wir euch die aktuellen Aussagen von Grubb natürlich nicht vorenthalten. Zum einen sprach Grubb in der „Game Mess Mornings“-Show von einer neuen Episode des „State of Play“-Formats, die im Laufe des nächsten Monats stattfinden soll.

Da Sony im letzten September ebenfalls eine „State of Play“ veranstaltete, dürfte das Ganze wenig überraschend kommen. Entsprechen die Angaben von Grubb den Tatsachen, dann wird die besagte „State of Play“ Ende September stattfinden. Einen konkreten Termin konnte oder wollte Grubb nicht nennen.

PS5 Pro soll 2024 erscheinen

Zu möglichen Titeln, die Sony im Zuge der neuen „State of Play“ präsentieren könnte, machte Grubb ebenfalls keine Angaben. Möglicherweise können wir uns laut dem Insider jedoch auf offizielle Informationen zur PS5 Pro freuen. Nachdem zuletzt diverse Quellen davon sprachen, dass die PS5 Pro weiterhin für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 angesetzt ist, stützte nun auch Grubb diese Aussagen.

„Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass die PS5 Pro noch dieses Jahr erscheinen wird“, so Grubb kurz und knapp.

Mit seinen Aussagen knüpft Jeff Grubb an die Gerüchte der letzten Tage an. So erreichten uns Meldungen, in denen die Rede davon war, dass die PS5 Pro auf der Gamescom 20204 in diesem Monat zu den offenen Geheimnissen gehörte, über die Entwickler ausführlich sprachen.

Auch dies könnte auf eine baldige Ankündigung der neuen Sony-Konsole hindeuten.

Verfolgt Sony die gleiche Strategie wie bei der PS4 Pro?

Spekuliert wird, dass die Verantwortlichen von Sony bei der Enthüllung und der Veröffentlichung der PS5 Pro die gleiche Strategie verfolgen könnten wie bei der PS4 Pro im Jahr 2016. Seinerzeit stellte der japanische Elektronikriese die PS4 Pro im September vor. Der Release erfolgte im November 2016 und somit nur kurze Zeit später.

Letzten Gerüchten zufolge soll die PS5 Pro nicht nur über erweiterte Raytracing-Elemente verfügen. Auch von einem Ultra-Boost-Modus und einer deutlichen Performance-Steigerung im Bereich der GPU war die Rede. Bislang haben wir es hier jedoch mit unbestätigten Angaben zu tun, die Sony nicht kommentierte.

Möglicherweise erfahren wir im nächsten Monat mehr.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro, State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren