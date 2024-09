Minecraft: So wird der Content-Nachschub optimiert – Wie steht es um die native PS5-Version?

In einem Info-Update sprachen die Entwickler von Mojang über die Art und Weise, wie das Studio die Veröffentlichung neuer Inhalte für "Minecraft" optimieren möchte. Auch zur nativen PS5-Version verlor das Studio ein paar Worte.

In einem ausführlichen Info-Update wandten sich die Entwickler von Mojang auf der offiziellen Website an die „Minecraft“-Community. Im Rahmen des Statements betonte das Studio das Vorhaben, auf die Wünsche der Spieler zu hören und den Content-Nachschub zu verbessern.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird Mojang sowohl die Art und Weise, wie neue Inhalte entwickelt werden, als auch seine Veröffentlichungs-Roadmap überarbeiten. Statt wie in der Vergangenheit im Sommer ein umfangreiches Content-Update zu veröffentlichen, sollen nun über das ganze Jahr verteilt Content-Drops erscheinen.

„Wir werden nun im Laufe des Jahres mehrere kostenlose Game-Drops veröffentlichen. Diese Game-Drops werden in ihrer Größe variieren und dir häufiger neue Features zum Entdecken bringen“, so Mojang.

In einem Interview mit den Kollegen von IGN ging Mojang etwas näher auf die Updates ein. Demnach geht es den Entwicklern nicht einfach nur darum, möglichst viele Inhalte zu veröffentlichen. Viel mehr plant das Studio Updates, Inhalte und Features, die langfristig einen positiven Einfluss auf das Gameplay von „Minecraft“ haben.

Mojangs Ryan Cooper dazu: „Manche Updates werden inhaltlich umfangreicher sein, andere etwas kleiner. Worum es uns wirklich geht, ist die Wirkung. Wir möchten den Spielern mehr Features und Inhalte liefern, basierend auf dem, was wir hören und was uns die Community sagt. Einige dieser Features mögen in Bezug auf den Umfang klein erscheinen, werden jedoch für die Spieler wirklich, wirklich einen großen Einfluss haben.“

Gleichzeitig möchten sich die Entwickler von Mojang zukünftig „auf langfristige Initiativen konzentrieren, um sicherzustellen, dass sich Minecraft auch in Zukunft weiterentwickeln kann“.

Weitere Details zu den Zukunftsplänen von Mojang werden laut dem Studio zu gegebener Zeit folgen.

Mojang über den Multiplayer und die native PS5-Version

Zu den weiteren Themen, die Mojang behandelte, gehörte die native PS5-Version von „Minecraft“. Wann diese erscheinen wird, ließ das Studio leider offen. Allerdings wies Mojang darauf hin, dass weiter eifrig an der nativen Umsetzung für die Sony-Konsole gearbeitet wird.

Neben der PS5-Version plant das Studio zudem nicht näher konkretisierte Verbesserungen am Multiplayer.

„Derzeit arbeiten wir auch daran, eine native Version von Minecraft für die PlayStation 5 zu bringen. Denn Minecraft macht mehr Spaß, wenn Freunde auf dem Gerät spielen können, das sie möchten“, so Mojang abschließend.

„Im kommenden Jahr werden wir zudem Möglichkeiten erkunden, um das Multiplayer-Erlebnis von Minecraft zu verbessern und es einfacher zu machen, Freunde zu finden und sich mit ihnen zu verbinden.“

