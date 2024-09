EA Sports FC 25: Song-Liste enthüllt – 117 Musikstücke lizenziert

49th & Main ft. A Little Sound Can’t Walk Away

1300 ft. Easymind & Oddeen Wire

ACRAZE, Joey Valence & Brae Heard It Like This

Ahadadream, Priya Ragu & Skrillex TAKA

Alex Spencer Nightmares

Alok & Brô MC’s JARAHA

Anaïs x Toddla T x Nadia Rose x LEVi Hey Hey Hey

Andruss & Sam Collins PAPI

Angélica Garcia Juanita

AntsLive Richer

Apashe ft. Geoffroy Lost In Mumbai

Arka Soul

Balu Brigada So Cold

Ben Böhmer ft. Enfant Sauvage Evermore

Biig Piig Decimal

Billie Eilish CHIHIRO

Bizarrap, Natanael Cano Entre las de 20

Bklava, bullet tooth makes me (wanna move)

BLANCO Ancora, Ancora, Ancora

Boston Bun NOBODY // ME

Brittany Howard Prove It To You

Buddy ft. Smino & Cedxric Should’ve Known

Busy Twist, Kombilesa Mi LDN PLNQ

Catfish and the Bottlemen Suntitled

Channel Tres ft. Barney Bones Berghain

Charli xcx Sympathy is a knife

Coldplay iAAM

Dahi (ft. Moses Sumney, Mez) Find Me

Dawn Richard Babe Ruth

DELFINA DIB A.T.A.

DELFINA DIB, DR.RYO NASSY

DijahSB ft. Aahhhli! On Sight

Disclosure She’s Gone, Dance On

DJ LYAN ft. Chip x Malkit Singh x YUNG SAMMY DESI TRILL (Remix)

DJ Susan & Shift K3Y Feel Alive

Dpart x Niall T Tainted

Elyanna Ganeni

Empress Of What Type Of Girl Am I?

Erick the Architect, Joey Bad4$$, FARR Shook Up

Ezra Collective ft. Yazmin Lacey God Gave Me Feet For Dancing

FKA twigs new song

Flight Facilities, Owl Eyes Trouble

Fontaines D.C. Starburster

Fred again.., Anderson .Paak, CHIKA places to be

Fred again.., Duoteque, Orion Sun ItsNotREEAALLLLLLLL

Free Nationals ft. A$AP Rocky & Anderson .Paak Gangsta

Freq Motif x Kaleta Today

Future Islands King Of Sweden

Future Utopia Looking For A Way Out (Of Del Rio)

Geolier I P‘ ME, TU P‘ TE

GIFT Light Runner

Gino x P Money Villains

Glass Animals A Tear in Space (Airlock)

Good Neighbours Daisies

Hinds En Forma

Home Counties Uptight

Hybrid Minds & Charlotte Plank Lights

Ice Spice x Central Cee Did It First

J Balvin ft. SAIKO Gaga

Jack White That’s How I’m Feeling

Jamie xx (ft. The Avalanches) All You Children

Joe P Everybody’s Different

Jordan Rakei Trust

JUMADIBA BABE

Justice (starring Tame Impala) Neverender

Justice (starring Thundercat) The End

Kaeto Don’t Ask

Kasabian Call

Kat Dahlia Futuro Amor

Logic Gardens III

Lola Young Flicker Of Light

Los Rabanes Billete

MATA Lloret de Mar

Maverick Sabre Roses Ether

McKinley Dixon Run, Run, Run

MEDUZA (with Varun Jain) Dola re Dola

Monrroe ft. Sparkz Blindside

Moonchild Sanelly Gwara Gwara

NERVO, Hook N Sling My Reason

Nia Archives Cards On The Table

Noga Erez Godmother

Nonô Vem

Nu:Tone x Doktor ft. Gardna Fighter

Obongjayar Tomorrow Man

Omah Lay Moving

Overmono & The Streets Turn The Page

OZworld ft. Tsubaki & Awich MIKOTO ~SUN NO KUNI~

Pa Salieu Allergy

Pastel samba de rua

Phantogram Come Alive

Porter Robinson Cheerleader

Rag’n’Bone Man What Do You Believe In?

Rema, Shallipopi BENIN BOYS

RÜFÜS DU SOL Break My Love

SAIKO, Omar Montes YO LO SOÑÉ

salute (ft. Karma Kid) reason

SANITY ft. Kofi Stone Black Eye

Self Esteem, Moonchild Sanelly Big Man

Shelailai GOODTIME

Sia ft. Labrinth Incredible

Sofi Tukker & Channel Tres Cafuné

Soft Launch Cartwheels

St. Vincent Big Time Nothing

Summer Cem Ver Kaç

Sunday Scaries ft. Kaleena Zanders Dance No More

Teddy Swims Apple Juice

Tiakola Formidable

Tiga, Hudson Mohawke, Jesse Boykins III Silence Of Love

Touch Sensitive ft. Telenova U Want More

Tseba & ELOQ Wikidest DJ

Twenty One Pilots Midwest Indigo

Vale, Yendry Escándalo

Vince Staples Black&Blue

Vintage Culture, Maverick Sabre, Tom Breu Weak

WAY2LATE ft. Confz & Keeya Keys On Job

Willo Tha Rhythm