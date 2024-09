Helldivers 2: Großes Update ist da und senkt voraussichtlich die Schwierigkeit

Ladet euch jetzt ein umfangreiches Update für "Helldivers 2" herunter, das zahlreiche Änderungen an den Waffen, den Gegnern und am Schaden allgemein vornimmt. Auch zwei kleine nützliche Funktionen und Bugfixes sind enthalten.

Wie versprochen haben die Arrowhead Game Studios heute ein umfassendes Update für „Helldivers 2“ veröffentlicht. Im Vorfeld war sowohl von Balance- als auch Gegner-Anpassungen die Rede.

Unter anderem hat das Entwicklerteam die Panzerabwehrwaffen, die gegnerische Panzerung, die Panzerdurchdringung und die Gesundheitswerte überarbeitet. Waffen wie die Autokanone, das schwere Maschinengewehr, der Flammenwerfer und das Anti-Material-Gewehr sollen im Einsatz gegen schwer gepanzerte Gegner effektiver sein. Auch die meisten Primärwaffen sollen ab sofort stärker sein und somit mehr Abwechslung schaffen.

Der Teilschaden beträgt nun 65 anstatt 50 Prozent des vollen Schadens. Durch diese Änderung soll der Spieler weniger abhängig von Waffen mit hoher Rüstungsdurchdringung sein.

Bei den Gegnern wurde die Panzerung des Hulks reduziert. Der Verwüster und das Kanonenschiff hingegen müssen nun mit weniger Raketen als bisher auskommen. Zudem treffen diese Raketen nicht mehr so oft wie zuvor.

Der Schaden, den ihr erleidet, soll von nun an konsistenter ausfallen. Dafür haben die Entwickler den Headshot-Schaden von 100 auf 50 Prozent herabgesenkt und im Gegenzug den Damage an anderen Körperteilen erhöht. So soll die Intensität des Gameplays erhalten bleiben, aber gleichzeitig Frust wegen zu starken Kopfschüssen verhindert werden.

Geringerer Schwierigkeitsgrad zu erwarten

Durch all diese Anpassungen könnte der Schwierigkeitsgrad von „Helldivers 2“ leicht sinken. Arrowhead wird dies genau beobachten und weiterhin die Meinung der Community berücksichtigen. Darauf aufbauend folgt zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Anpassung der Balance.

Eine erwähnenswerte Neuerung: Die Karte des Galaktischen Krieges kann fortan den Standort von strategisch wichtigen Objekten anzeigen. Dadurch können die Spieler einfacher entscheiden, was sie als Nächstes angehen wollen.

Hinzugefügt wurde außerdem ein Emote-Rad. In der Waffenkammer könnt ihr bis zu vier Emotes hinzufügen und später darauf mittels der Emote-Taste zugreifen.

In zwei Tagen kommt dann die nächste Kriegsanleihe heraus, die sich „Chemische Offensive“ nennt.

Neben dem Balancing hat das Team von Arrowhead auch zahlreiche Bugs entfernt, um ein noch reibungsloseres Spielerlebnis zu bieten. Die ausführlichen Patch Notes mit allen Details findet ihr auf Steam.

Das Entwicklerstudio hat außerdem ein 35-minütiges Video hochgeladen, um ausführlich über die Änderungen zu sprechen:

