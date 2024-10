Dragon Ball Sparking! Zero: PS5-Downloadgröße und actionreiche Einblicke

Passend zum Wochenende gibt es einmal mehr actionreiche Einblicke in das kommende „Dragon Ball: Sparking! Zero". Parallel zum neusten Trailer wurde die PS5-Downloadgröße enthüllt.

Bandai Namco präsentiert einen weiteren Trailer zu „Dragon Ball: Sparking! Zero“ und zeigt darin actionreiche Kämpfe zwischen bekannten Helden und Bösewichten aus dem “Dragon Ball”-Universum.

Ebenso steht fest, wie viel Speicherplatz Spieler auf ihrer PS5 freiräumen müssen. Und auch der Preload startet in Kürze, wie PlayStation Game Size berichtet.

PS5-Downloadgröße und Preload-Details

Laut PlayStation Game Size gönnt sich „Dragon Ball: Sparking! Zero“ auf der PS5 gerade einmal 27 GB Speicherplatz, womit der Titel dank des Grafikstils zu den eher kleinen Spielen dieser Generation gehört.

Die Preload-Phase für die Standard-Edition beginnt am 8. Oktober 2024 um 22:00 Uhr GMT – also hierzulande am 9. Oktober 2024 um Mitternacht. Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate-Editionen können bereits ab dem 6. Oktober 2024 um Mitternacht den Download-Button betätigen, was dem Early Access zu verdanken ist.

🚨 DRAGON BALL: Sparking! ZERO



– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 27.025 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.002.002



– Standard 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 ($69.99)

Pre-Load : October 8 – 10PM GMT

Release : October 10 – 10PM GMT



– Deluxe/Ultimate 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 ($99.99/$109.99)

Pre-Load : October 5 -… pic.twitter.com/gHQ7IG8H46 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 4, 2024

Trailer zeigt Helden und Schurken

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ nutzt das Gameplay der Budokai Tenkaichi-Serie und erweitert es um neue Features. Die Kämpfe sind dreidimensional gestaltet und setzen auf Moves wie Strahlenkollisionen, Rush und planetenzerstörende Ultimate-Angriffe.

Einblicke in das Kampfgeschehen gewährt der folgende Trailer, der passend zum Wochenende veröffentlicht wurde:

„Sparking! Zero“ bietet zum Start 182 spielbare Charaktere, darunter Figuren wie Cabba, Cell, Cooler und Janemba. Zudem sind verschiedene Super-Saiyajin-Formen enthalten, die den Spielern eine Auswahl an Kämpfern ermöglichen.

Bandai Namco Entertainment wird das Spiel am 11. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC (via Steam) veröffentlichen. Besitzer der Deluxe- und Ultimate-Editionen haben die Möglichkeit, drei Tage vor dem offiziellen Release in das Spiel einzutauchen.

Die Standardversion schlägt mit rund 80 Euro zu Buche. Bei Amazon gibt es aktuell 13 Prozent Rabatt. Die rund 110 Euro umfassende Deluxe-Edition umfasst zusätzlich den Season-Pass. Mit rund 120 Euro ist die Ultimate-Edition am kostspieligsten. Hier sind neben den Deluxe-Inhalten zusätzlich ein Ultimate-Upgrade-Paket und ein Ultimate-Edition-Bonus enthalten.

