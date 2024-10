PS5 & PS4: Bis zu 90 Prozent Rabatt – PSN-Sale mit tausenden Angeboten gestartet

Wer auf der Suche nach Schnäppchen und der Möglichkeit, ausgewählte Spiele günstig nachzuholen, sein sollte, sollte in diesen Tagen einen Blick in den PlayStation Store werfen.

So startete Sony heute einen weiteren umfangreichen Sale. Im Rahmen der tausende Artikel umfassenden Sonderangebote wurden ausgewählte Spiele um bis zu 90 Prozent im Preis gesenkt. Darunter der blutige Fighting-Titel „Mortal Kombat 11“ oder das „Mortal Kombat 11: Ultimate Add-On-Paket“, die ihr euch aktuell für gerade einmal 4,99 Euro sichern könnt.

Ein Rabatt von 75 Prozent hingegen wird euch auf Spiele wie „Assassin’s Creed: Valhalla“ (17,49 Euro), „It Takes Two“ (9,99 Euro) oder „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ (14,99 Euro) eingeräumt.

Diverse Exklusiv-Titel im Preis gesenkt

Neben allerlei Third-Party-Titeln sind diverse Spiele der PlayStation Studios ein Bestandteil des frisch gestarteten Deals im PlayStation Store. Beispielsweise bietet Sony die Digital Deluxe Edition von „The Last of Us: Part 1“ aktuell für 59,39 Euro an. Dies entspricht einer Ersparnis von 34 Prozent. Die Digital Deluxe Edition zu „The Last of Us: Part 2“ wiederum sank um 20 Prozent im Preis auf 39,99 Euro.

Sollte euch der Sinn nach klassischer Superhelden-Action stehen, wäre „Marvel’s Spider-Man Remastered“ eventuell das Richtige für euch. Hier spart ihr im laufenden Sale 42 Prozent und könnt euch den gefeierten Titel aus dem Hause Insomniac Games für 34,79 Euro sichern.

Die digitale Deluxe Edition zum kooperativen Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“ lockt mit einer 50-prozentigen Preisreduzierung und wartet für 39,99 Euro auf interessierte Käufer.

Ebenfalls zum halben Preis und somit für 39,99 Euro wandert Insomniacs Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“ über die digitale Ladentheke.

Zu den weiteren Angeboten der PlayStation Studios gehören „Horizon: Forbidden West“ für 39,59 Euro (-34 Prozent) oder „Detroit: Become Human“ für 14,99 Euro (-50 Prozent).

Weitere Angebote in der Übersicht

Riders Republic – 9,99 Euro (-75 Prozent)

Assetto Corsa Competizione – 11,99 Euro (-70 Prozent)

The Witcher 3: Wild Hunt – 7,49 Euro (-75 Prozent)

Metro Exodus – 4,49 Euro (-85 Prozent)

Back 4 Blood: Standard Edition – 6,99 Euro (-90 Prozent)

Back 4 Blood: Ultimate Edition – 10,99 Euro (-90 Prozent)

Kena: Bridge of Spirits – 15,99 Euro (-60 Prozent)

Grid Legends – 6,99 Euro (-90 Prozent)

One Piece Odyssey – 14,69 Euro (-79 Prozent)

Persona 5 Royal – 23,99 Euro (-60 Prozent)

Scarlet Nexus – 9,79 Euro (-86 Prozent)

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame – 3,99 Euro (-90 Prozent)

Nobody Saves the World – 9,99 Euro (-60 Prozent)

Lawn Mowing Simulator – 5,99 Euro (-70 Prozent)

Disco Elysium – The Final Cut – 11,99 Euro (-70 Prozent)

Under the Waves – 11,99 Euro (-60 Prozent)

Control Ultimate Edition – 7,99 Euro (-80 Prozent)

Evil West – 23,99 Euro (-60 Prozent)

A Plague Tale: Requiem – 23,99 Euro (-60 Prozent)

Ride 5 – 23,99 Euro (-70 Prozent)

Borderlands 3 – 6,99 Euro (-90 Prozent)

Far Cry 6 – 17,49 Euro (-75 Prozent )

Die aktuellen Angebote stehen bis zum 24. Oktober 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit im PlayStation Store bereit.

