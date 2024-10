PS5 & PS4: Astro Bot inklusive – Das sind die Top-Downloads im September 2024

In monatlichen Abständen versorgt uns Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog mit den aktuellen Downloads-Charts aus dem PlayStation Network.

Im Rahmen der Charts berücksichtigt das Unternehmen sowohl die PS4 als auch die PS5 sowie die beiden PlayStation VR-Headsets. Ab sofort stehen die Charts zu den Top-Downloads aus dem September 2024 zur Verfügung. Während sich „EA Sports FC 25“ in Europa zum erfolgreichsten PS5-Titel entwickelte, ging die Spitzenposition der PS5-Download-Charts in Nordamerika an „NBA 2K25“.

Der im September veröffentlichte Plattformer „Astro Bot“ sicherte sich in Europa den zweiten Platz und stieg in Nordamerika auf dem vierten Rang in die PSN-Charts ein.

Shooter, Action-Rollenspiele und mehr

Einen erfolgreichen Start feierte zudem der Shooter „Warhammer 40,000: Space Marine 2“. Im September ebenfalls nicht fehlen durfte natürlich das erfolgreiche Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“.

Selbiges gilt für Dauerbrenner wie „GTA 5“, „Elden Ring“ oder „Hogwarts Legacy“.

Ein Blick auf die PSVR-Charts verrät zudem, dass „Astro Bot: Rescue Mission“ vom Release eines „Astro Bot“ profitierte. Sowohl in Europa als auch Nordamerika sprang „Rescue Mission“ nämlich an die Spitze der PSVR-Charts.

Anbei die europäischen PSN-Charts aus dem September 2024. Die nordamerikanischen Charts findet ihr bei Interesse auf dem offiziellen PlayStation Blog.

PS5-Spiele:

EA Sports FC 25 Astro Bot Warhammer 40,000: Space Marine 2 NBA 2K25 Black Myth: Wukong Grand Theft Auto 5 Hogwarts Legacy P alworld

The Crew Motorfest Test Drive Unlimited Solar Crown Star Wars Outlaws The Casting of Frank Stone It Takes Two Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Sea of Thieves Vampire Survivors UFC 5 Elden Ring Among Us No Man’s Sky

PS4-Spiele:

EA Sports FC 25 The Crew 2 Minecraft A Way Out Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto 5 Hogwarts Legacy Kingdom Come: Deliverance Far Cry 5 Unravel Two Mafia Trilogy The Crew Motorfest Mittelerde: Schatten des Krieges Batman: Arkham Knight Gang Beasts Need for Speed Payback The Forest Watch Dogs 2 God of War Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

PS VR2-Spiele:

Into the Radius Beat Saber Survivorman VR The Descent Pavlov Arizona Sunshine 2 Among Us VR Creed: Rise to Glory – Championship Edition Madison VR Gun Club VR Prison Boss VR

PSVR-Spiele:

Astro Bot Rescue Mission Sniper Elite VR Batman: Arkham VR The Walking Dead Onslaught Job Simulator Prison Boss VR Lethal VR Beat Saber The Guy VR Kill It With Fire VR

Free-to-Play-Spiele:

Fortnite Roblox Valorant Asphalt Legends Unite eFootball Rocket League Call of Duty: Warzone Stumble Guys Fall Guys Undefeated

