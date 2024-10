Dank PS5 Pro: Disk-Laufwerk erobert die Hardware-Charts

Der britische Konsolenmarkt folgte auch im September 2024 dem Trend der Vormonate. Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres kam zu einem Rückgang der Umsätze um 35 Prozent. Insgesamt wurden laut der Erhebung von NielsenIQ/GfK (via Gamesindustry) 126.000 Konsolen verkauft.

Die PS5 konnte einmal mehr die Spitzenposition verteidigen. Sie war mit Abstand die meistverkaufte Konsole und positionierte sich weit vor dem zweitplatzierten Duo bestehend aus Xbox Series S und X. Platz 3 ging an die Switch, was nochmals deutlich macht, dass die Switch 2 keinesfalls zu früh kommt.

PS5 Pro verleiht dem Disk-Laufwerk Flügel

Während die PS5 weiterhin den britischen Markt dominiert, was ebenfalls für andere europäische Länder gilt, kam es im September zu einer Besonderheit: Das Digital-Modell hatte den zweitbesten Monat, nachdem der bisherige Rekord im Dezember 2023 aufgestellt wurde.

Das erfolgreichste Zubehör im vergangenen Monat war der DualSense-Controller in der Farbe Midnight Black, womit sich die weiße Variante mit dem zweiten Platz begnügen musste. Neu auf Rang 10 ist der DualSense-Controller im Look von “Astro Bot”.

Erstmals ist auch das PS5-Disc-Laufwerk vertreten, das hinsichtlich der Verkaufszahlen den 21. Platz einnimmt, jedoch nach Umsatz auf dem achten Platz rangiert. Hier dürfte einerseits der Erfolg der PS5 Digital Edition eine Rolle spielen, die im Rahmen einer temporären Preissenkung deutlich günstiger angeboten wurde.

Allerdings gibt es einen weiteren Faktor: Sony hat kürzlich die PS5 Pro angekündigt, die lediglich als Modell ohne Disk-Laufwerk verkauft wird. Aufgrund der befürchteten Engpässe sicherten sich viele Leute ein solches Laufwerk, das hierzulande separat zum Preis von knapp 120 Euro erhältlich ist – beziehungsweise war. Denn der weitgehende Ausverkauf erfolgte in Windeseile:

Ebenfalls bemerkenswert: PlayStation Portal ist das umsatzstärkste Zubehör (Platz 8 nach Verkaufsvolumen) in den ersten neun Monaten des Jahres 2024, was sich auch in den einzelnen Monaten bemerkbar machte. Mit einer Ausnahme im Januar, in dem die Lagerbestände äußerst niedrig waren, positionierte sich der Streaming-Handheld stets auf dem ersten oder zweiten Platz des umsatzstärksten Zubehörs.

Diese Spiele dominierten im September

Auch im Software-Bereich gab es interessante Entwicklungen. Insgesamt wurden im September in Großbritannien 3,88 Millionen PC- und Konsolenspiele verkauft, was einem Anstieg von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

An erster Stelle steht „EA Sports FC 25“, das mit einem leichten Rückgang von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorgängertitel in den Markt startete. Dennoch übertraf die Premium-Early-Access-Edition die Zahlen des Vorjahres.

„Warhammer 40.000: Space Marine 2“ überraschte mit einem starken zweiten Platz. Weitere Spiele in den Charts sind „The Crew 2“, „Star Wars Outlaws“ und das PS5-exklusive „Astro Bot“.

EA Sports FC 25 (EA) Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Pullup Entertainment) The Crew 2 (Ubisoft) Star Wars Outlaws (Ubisoft) Astro Bot (Sony) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) NBA 2K25 (2K Games) Kingdom Come: Deliverance (Deep Silver) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo)*

*) Ohne Digitalzahlen

