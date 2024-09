PS5 Pro: In Europa & den USA – Ankündigung sorgt für Ausverkauf von Disk-Laufwerken

Genau wie bei der PS5 Slim setzt Sony bei der PS5 Pro auf ein optionales Laufwerk. Eine Ankündigung, die sowohl in den USA als auch Europa zu einem regelrechten Ansturm auf das Zubehör führte.

In einer rund neun Minuten langen technischen Präsentation stellte uns Sony die PS5 Pro in dieser Woche endlich offiziell vor. In der offiziellen Ankündigung des Systems bestätigte der japanische Elektroriese, dass die PS5 Pro genau wie die PS5 Slim von Haus aus ohne ein optisches Laufwerk ausgeliefert wird.

Dieses wird optional angeboten und muss von Spielern separat erworben werden. Der Preis liegt bei knapp 120 Euro. Wie ein Blick auf die Angebote diverser führender Händler verdeutlicht, sorgte die gestrige Ankündigung der PS5 Pro sowohl in den USA als auch in Europa für einen regelrechten Ansturm auf das optionale Laufwerk.

Dies wiederum führte dazu, dass das Laufwerk bei mehreren großen Händlern ausverkauft ist.

Wo ist das Laufwerk noch verfügbar?

Zu den Händlern, bei denen das Laufwerk aktuell vergriffen ist, gehören Otto und Amazon. Auch im PlayStation Direct Store wartet der Hinweis, dass das optionale Laufwerk aktuell nicht verfügbar ist. Anders sieht das Ganze bei den beiden Elektroketten Saturn und Media Markt aus.

Hier kann das besagte Laufwerk zum Zeitpunkt dieser Meldung (17:50 Uhr) weiter erworben werden. Da auf den Websites der beiden Händler der Hinweis wartet, dass „der Artikel oft angesehen wird“, sollten sich Interessenten aber wohl auch hier nicht allzu viel Zeit mit ihrer Kaufentscheidung lassen.

Solltet ihr das Laufwerk bereits für eines der älteren Modelle der PS5 euer Eigen nennen und über ein Upgrade auf die PS5 Pro nachdenken, müsst ihr kein neues Laufwerk erwerben.

Wie Sony in der offiziellen Ankündigung der neuen Konsole betonte, gehört das Laufwerk nämlich zum bestehenden PS5-Zubehör, das zur PS5 Pro kompatibel ist.

Wann erscheint die PS5 Pro?

Neben diversen technischen Details enthüllte Sony gestern auch den Termin der PS5 Pro. Wie das Unternehmen bekannt gab, erscheint die neue Konsole am 7. November 2024. Während die US-amerikanischen Spieler mit 699,99 US-Dollar zur Kasse gebeten werden, bietet Sony die PS5 Pro in Europa zum Preis von 799,99 Euro an.

Die Kosten für das optionale Laufwerk oder den Standfuß der Konsole kämen bei Bedarf noch hinzu. Wer sich trotz des hohen Preises nicht auf sein Glück verlassen und die PS5 Pro stattdessen vorbestellen möchte, kann dies ab dem 26. September 2024 tun.

Doch welche Chancen rechnen Analysten der PS5 Pro und ihrem stattlichen Preis ein? Geht es nach den Marktforschern von Ampere Analysis, dann könnten die hohen Anschaffungskosten dazu führen, dass Sonys Mid-Gen-Upgrade schwächer startet als seinerzeit die PS4 Pro.

