PS5 Pro: Termin, Preis und Video – Sony kündigt Konsole offiziell an

Jetzt ist es offiziell: Nach jahrelangen Gerüchten hat Sony Interactive Entertainment die PS5 Pro offiziell angekündigt.

Die Japaner möchten die neue Konsole am 7. November 2024 in den Handel bringen, sodass die leistungsfähigere Hardware schon vor dem Weihnachtsgeschäft auf dem Markt verweilt. Vorbestellungen sind ab dem 26. September 2024 möglich.

Damit erscheint die PS5 Pro etwa ein Jahr nach dem Release der PS5 Slim und setzt den Trend fort, Mid-Generation-Upgrades anzubieten – wie schon im Fall der PS4, die ebenfalls eine Pro-Version erhielt.

Design und Preis der PS5 Pro

Hinsichtlich des Designs orientiert sich die PS5 Pro an der bereits bekannten PS5 Slim, präsentiert sich jedoch mit markanten Unterschieden wie drei schwarzen Streifen an den Seiten der Konsole. Die Farbgebung bleibt klassisch im weiß-schwarzen Look, während die Frontseite mit zwei USB-C-Anschlüssen und dem Power-Button ausgestattet ist.

Wie viel wird die PS5 Pro kosten? Auch hier ließ Sony Interactive Entertainment die Katze aus dem Sack. Kunden werden mit 799,99 Euro zur Kasse gebeten, womit Käufer tiefer als bisher gewohnt in die Tasche greifen müssen. Dafür gibt es eine 2-TB-SSD. Ein Disk-Laufwerk gehört nicht zum Lieferumfang, kann aber wie bei der PS5 Slim zusätzlich angebracht werden.

PS5 Pro mit verbesserter Hardware

Die PS5 Pro kommt mit beeindruckenden technischen Daten daher, die das Gaming auf ein neues Level heben sollen.

Herzstück der Konsole ist eine GPU mit 67 Prozent mehr Recheneinheiten einer Leistungssteigerung von effektiv 45 Prozent gegenüber dem Standardmodell. Diese Leistungsfähigkeit verspricht nicht nur flüssigeres Gameplay, sondern auch verbesserte Raytracing-Effekte und realistischere Grafiken. Ergänzt wird das Hardware-Upgrade durch eine spezielle KI-Architektur.

Auch das Raytracing soll profitieren: „Wir haben noch leistungsstärkeres Raytracing hinzugefügt, das für dynamischere Reflexion und Lichtbrechung sorgt. Dadurch können die Strahlen mit der doppelten und manchmal sogar dreifachen Geschwindigkeit der aktuellen PS5-Konsole geworfen werden“, schreibt Sony.

Mehrere Insider wie Tom Henderson hatten in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig über die PS5 Pro berichtet und einen Launch für Ende 2024 in Aussicht gestellt. Später gelangten Entwicklerunterlagen bei Journalisten und Leakern, womit die PS5 Pro quasi bestätigt wurde.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die PS5 Pro im Wettbewerb mit anderen Konsolen positionieren wird. Vor allem der Abstand zwischen der Xbox Series S und dem neuen Sony-Modell wurde bedeutet größer. Damit könnte die PS5 Pro zur ersten Wahl für “GTA 6” werden.

