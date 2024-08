PS5: Sony enthüllt neue Auslieferungszahl – Umsatz und Gewinn gestiegen

Sony hat den Geschäftsbericht für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Inbegriffen sind die neusten Absatzzahlen der PS5.

In den drei Monaten des vergangenen Quartals, das vom 1. April bis zum 30. Juni 2024 lief, wurden 2,4 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert. Unter Berücksichtigung des aktuell schwächelnden Konsolenmarktes ist es eine beachtliche Zahl. Im Quartal des Vorjahres waren es allerdings 3,3 Millionen Exemplare – ein Jahr zuvor 2,4 Millionen.

PS5 bei 61,7 Millionen Verkäufen

Die Gesamtzahl der verkauften bzw. ausgelieferten PS5-Konsolen liegt mittlerweile bei 61,7 Millionen. Zum Vergleich: Die Switch kommt auf 143,4 Millionen verkaufte Exemplare, verweilt aber mehr als dreieinhalb Jahre länger auf dem Markt.

Zu den Verkäufen von Xbox Series X und Xbox Series S gibt es nur Schätzungen und inoffizielle Aussagen. Hier könnten es zusammen etwa 30 Millionen sein, sofern die Angaben von Take-Two weiterhin zutreffend sind.

Während die Hardware-Verkäufe zurückgingen und die ganz großen Blockbuster von Sony Interactive Entertainment in diesem Jahr eine Pause einlegen, konnten die Japaner den Umsatz und Gewinn anheben.

In den drei Monaten stieg der Umsatz im Segment “Games & Network Services” im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent. Das Betriebsergebnis kletterte gar um 32 Prozent auf umgerechnet 443 Millionen US-Dollar.

PlayStation Plus brachte mehr Geld ein

Für den Anstieg waren laut Sony Auswirkungen der Wechselkurse, der Anstieg der Verkäufe von First-Party-Spielen und die „Umsatzsteigerung bei Netzwerkdiensten, hauptsächlich PlayStation Plus“ verantwortlich.

Der in Tokio ansässige Branchenberater Dr. Serkan Toto verwies in einem Gespräch mit VGC auf solide Zahlen, trotz des “ruhigen Jahres 2024”. Besonders hob er den Effekt der Preiserhöhung von PlayStation Plus hervor.

Den Rückgang der Hardwareverkäufe sieht Toto allerdings kritisch. “Sony kann nur hoffen, dass Astro Bot oder das eine oder andere neue Spiel, das dieses Jahr erscheint, die Leute dazu bringt, wieder loszugehen und PS5s zu kaufen”, so der Analyst.

Die Charts der vergangenen Monate machten deutlich, dass die Hardware-Rückgänge bei Nintendo und Xbox noch signifikanter sind.

Auch interessant:

Sony erhöht Prognose für das Gesamtjahr

Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat Sony die Prognose im Gaming-Bereich für das Geschäftsjahr 2024 (April 2024 – März 2025) angehoben und die Umsatz- und Betriebsergebnisprognose um drei Prozent erhöht.

Nicht erwähnt wird im neusten Geschäftsbericht die PS5 Pro, die im Herbst 2024 auf den Markt kommen könnte. Die Bestätigung steht weiterhin aus und auch die Preisgestaltung ist offen. Daher ist unklar, ob das Pro-Modell überhaupt einen signifikanten Einfluss auf die Verkäufe haben wird – zumindest bis zum Launch von “GTA 6” im Herbst 2025:

Auf der Software-Seite ist Sony Interactive Entertainment unter anderem mit “Astro Bot” vertreten. Das neue Spiel von Team Asobi erscheint am 6. September 2024. Bereits am 23. August 2024 kommt “Concord” auf den Markt. Es scheint, dass die riesigen Erfolge von “Helldivers 2” mit diesem Spiel nicht wiederholt werden können.

Weitere Meldungen zu PS5, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren