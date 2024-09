PS5 Pro: Sony nennt erste Specs & Features – Auf diesen Säulen steht die neue Konsole

Am heutigen frühen Abend kündigte Sony die PS5 Pro offiziell an. Wir haben die ersten offiziellen Details zur Hardware der kommenden Sony-Konsole für euch zusammengefasst und verraten euch, auf welche Neuerungen und Features ihr euch freuen dürft.

Wie erwartet nutzte Sony die heutige technische Präsentation, um uns einen ersten Blick auf die PS5 Pro zu ermöglichen. Der erste kleine Schock ließ dabei nicht lange auf sich warten. So schlägt Sonys neue Konsole hierzulande mit dem stattlichen Preis von knapp 800 Euro zu Buche.

Um diesen Preis zu rechtfertigen, spricht der Konzern von einem ungemein potenten System, das euer PlayStation-Erlebnis auf ein neues Level heben wird. Wie Hardware-Guru Mark Cerny in der Präsentation verriet, setzte sein Team bei der Gestaltung der PS5 Pro und ihrer Hardware auf drei Säulen.

Im Detail haben wir es hier mit einer leistungsstärkeren GPU, erweiterten Raytracing-Fähigkeiten und einer KI-Upscaling-Technik zu tun.

Diese Leistung bietet die PS5 Pro

Doch was bedeutet das Ganze in der Praxis? Kommen wir zunächst zur neuen GPU der PS5 Pro. Im Vergleich mit ihrem Pendant, das in den alten Modellen der PS5 steckt, bringt es diese auf 67 Prozent mehr Recheneinheiten.

Darüber hinaus spricht Sony von einem 28 Prozent schnelleren Speicher und einer 45 Prozent schnelleren Darstellung des Gameplays. Eine Kombination, die auf der PS5 Pro für eine bessere und stabilere Spielererfahrung sorgt. Zudem werden die Spiele mit mehr Details und in höheren Framerates dargestellt. 60FPS sollen auf der PS5 Pro zum neuen Standard werden.

Zu den erweiterten Raytracing-Fähigkeiten der PS5 Pro führt das Unternehmen aus: „Wir haben ein noch leistungsfähigeres Raytracing hinzugefügt, das für eine dynamischere Reflexion und Brechung des Lichts sorgt. Dadurch können die Strahlen mit der doppelten und manchmal dreifachen Geschwindigkeit der aktuellen PS5-Konsole geworfen werden.“

Auch die PlayStation Spectral Super Resolution genannte Technologie, die in den letzten Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte, bestätigte Sony. Wie bereits von diversen Insidern angemerkt, versteckt sich hinter dem Ganzen ein KI-gesteuerte Upscaling, das eine auf maschinellem Lernen basierende Technologie nutzt, „um durch das Hinzufügen außergewöhnlicher Details eine superscharfe Bildklarheit zu erzielen.“

Was hat es mit dem PS5 Pro Game Boost auf sich?

Ein weiteres Gerücht, das sich in der heutigen Präsentation bewahrheitete, sind die Berichte um einen Boost-Modus für bereits verfügbare Titel. Der Modus trägt den Namen PS5 Pro Game Boost. Zu dem Modus führt Sony aus: „Zu den weiteren Verbesserungen gehört PS5 Pro Game Boost, das auf mehr als 8.500 abwärtskompatible PS4-Spiele angewendet werden kann, die auf der PS5 Pro spielbar sind.“

„Diese Funktion kann die Leistung unterstützter PS4- und PS5-Spiele stabilisieren oder verbessern. Eine verbesserte Bildqualität für PS4-Spiele ist ebenfalls verfügbar, um die Auflösung bei ausgewählten PS4-Spielen zu verbessern.“

Zu den weiteren bestätigten Features der PS5 Pro gehören die Unterstützung von Wi-Fi 7 und der VRR-Technik. Auch das Gaming in der 8K-Auflösung wird von der neuen Konsole unterstützt.

Abschließend weist Sony darauf hin, dass sich die PS5 Pro bezüglich der Größe an den anderen Modellen der PS5-Familie orientieren wird. Ein optionales Laufwerk und austauschbare Hardware-Cover werden ebenfalls angeboten und sind separat erhältlich.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren