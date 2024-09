PS5 Pro: Die offizielle Enthüllung – Schaut euch hier die technische Präsentation an

Würde es einen Preis für das am schlechtesten gehütete Geheimnis des Videospieljahres 2024 geben, dann dürfte die PS5 Pro sicherlich einen der vorderen Plätze belegen.

Nachdem in den letzten Monaten diverse Insider über die Existenz der Konsole berichteten, kündigte Sony gestern eine technische Präsentation an, in der das Unternehmen über die Zukunft von PlayStation sprechen möchte. Wenige Stunden später nahm Sony die „Überraschung“ vorweg, als das Unternehmen in einem nicht gelisteten Youtube-Video sowohl die PS5 Pro an sich als auch den Namen der Konsole bestätigte.

Die ersten offiziellen Details zur PS5 Pro wird Sony im Rahmen der heutigen Präsentation enthüllen. Los geht es um 17 Uhr unserer Zeit. Dank des angehängten Videos könnt ihr live dabei sein.

Was ist zur PS5 Pro bekannt?

Da sich Sony zu den zahlreichen Gerüchten der letzten Monate nicht äußerte, ist unklar, in wie weit die Angaben der diversen Insider den Tatsache entsprechen. Als sicher gilt wenig überraschend, dass die PS5 Pro im Vergleich mit den bisherigen Modellen der Konsole einen beeindruckenden Leistungssprung hinlegen wird.

Den unbestätigten Berichten zufolge wird die PS5 Pro vor allem im Bereich der Raytracing-Performance und der GPU massiv zulegen. Zudem berichteten Insider von einem sogenannten Ultra-Boost-Modus, der in den VRR-Modi bereits veröffentlichter PS5-Titel für höhere Bildraten sorgen soll.

Weiter hieß es in den letzten Tagen, dass der 16. September 2024 für die Entwickler einen entscheidenden Tag markieren wird. Ab diesem Termin soll die Unterstützung der PS5 Pro nämlich zur Pflicht werden, wenn Studios einen Titel für die PS5 veröffentlichen möchten.

Erscheint auch die PS5 Pro mit einem optionalen Laufwerk?

Ende August sagte der bekannte Leaker „billbil-kun“ nicht nur die heute stattfindende Präsentation der PS5 Pro korrekt vorher. Des Weiteren sprach er über das Design der neuen Sony-Konsole. Laut „billbil-kun“ wird sich die PS5 Pro optisch an der PS5 Slim orientieren.

Der größte Unterschied sind laut dem Leaker drei schwarze Streifen in der Mitte der Konsole. Zudem dürfte die PS5 Pro etwas dicker ausfallen als noch die PS5 Slim. Die Faceplates sollen allerdings kompatibel bleiben.

Offen blieb die Frage, wie es die Verantwortlichen von Sony mit einem Laufwerk halten. Denkbar wäre, dass sich Sony hier an der PS5 Slim orientiert und das Laufwerk in einer optionalen Form anbietet.

Heute Nachmittag erfahren wir hoffentlich mehr. Solltet ihr die Präsentation nicht live mitverfolgen können, ist dies kein Problem. Wir werden natürlich alle wichtigen Details zur PS5 Pro in separaten Meldungen für euch zusammenfassen.

