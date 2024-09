PS5 Pro: Showcase-Video bestätigt Namen der Upgrade-Konsole

Sony veranstaltet heute einen Stream, in dem das Unternehmen über technische Dinge sprechen möchte. Das passt perfekt zu den vorherigen Gerüchten rund um die PS5 Pro, die wohl keinen überraschenden Namen erhält.

Ein nicht gelistetes Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal trug den Titel „PS5 Pro“, bevor es in „Technische Präsentation zur PlayStation 5“ umbenannt wurde.

Technische Erläuterungen vom PS5-Architekten

Die 9-minütige technische Präsentation, die von Mark Cerny, leitender Systemarchitekt der PS5, moderiert wird, findet am heutigen 10. September 2024 statt und soll “neue Innovationen im Bereich der Gaming-Technologie” vorstellen.

Bereits im Vorfeld gab es zahlreiche Leaks und Gerüchte zur PS5 Pro, aber der nun aufgetauchte Video-Titel liefert quasi eine offizielle Bestätigung, nachdem schon eine Grafik zum 30. Jubiläum von PlayStation für einen recht eindeutigen Hinweis gesorgt hatte.

Der für heute angekündigte Stream zur technischen Präsentation startet hierzulande um 17 Uhr unserer Zeit. Es ist davon auszugehen, dass wir einen umfangreichen Einblick in die technischen Möglichkeiten der PS5 Pro erhalten. In der Regel kommt Mark Cerny nur in solchen Videos zum Einsatz, wenn es um die Vorstellung von gewichtigen Hardware-Neuerungen geht.

Welche technischen Spezifikationen zur PS5 Pro sind bekannt?

In puncto Leistung wird die PS5 Pro voraussichtlich einen 45 Prozent schnelleren Grafikprozessor als das Standardmodell bieten, was zu einer erheblichen Verbesserung des Spielerlebnisses führen könnte. Zudem werden bis zu 33,5 Teraflops und eine bis zu dreifache Raytracing-Leistung erwartet, was insbesondere für grafikintensive Spiele wie „Black Myth: Wukong“ spannend sein dürfte.

Das System soll sogar Auflösungen bis zu 8K unterstützen, nachdem das Logo von der Verpackung des Standardmodells entfernt wurde.

Die inoffiziellen Spezifikationen in der Übersicht:

Systemspeicher : 576 GB/s (18 GT/s) – Steigerung von 28 Prozent gegenüber der aktuellen PS5.

: 576 GB/s (18 GT/s) – Steigerung von 28 Prozent gegenüber der aktuellen PS5. CPU : Mit „High CPU Frequency Mode“, der die CPU auf 3,85 GHz erhöht.

: Mit „High CPU Frequency Mode“, der die CPU auf 3,85 GHz erhöht. Audio : ACV mit einer höheren Taktfrequenz, 35 Prozent Leistungssteigerung.

: ACV mit einer höheren Taktfrequenz, 35 Prozent Leistungssteigerung. Grafikkarte 45 Prozent schnelleres Rendering 2- bis 3-faches Raytracing 33,5 Teraflops PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) Unterstützt Auflösungen bis zu 8K Benutzerdefinierte Architektur für maschinelles Lernen AI Accelerator, unterstützt bis zu 300 TOPS bei 8-Bit-Berechnungen / 67 TFLOPS bei 16-Bit-Gleitkommazahlen



Das Design der PS5 Pro scheint sich an der PS5 Slim zu orientieren, jedoch mit drei zusätzlichen schwarzen Streifen, die das Gerät optisch unterscheiden. Das Zubehör soll kompatibel bleiben, was zumindest für den DualSense, der eine Preiserhöhung erhielt, sowie für die auswechselbaren Seitenteile gilt. Davon berichtete ein verlässlicher Insider:

Wann erscheint die PS5 Pro und welchen Preis zahlen Käufer?

Die mutmaßlich offizielle Ankündigung der PS5 Pro im Rahmen der technischen Präsentation könnte offene Fragen zum Preis und zur Verfügbarkeit beantworten. Gerüchten zufolge ist der Launch für Herbst 2024 geplant.

Insider schätzen, dass die PS5 Pro mindestens 600 US-Dollar kosten dürfte. Womöglich kratzt die PS5 Pro auch an der Schwelle von 700 US-Dollar, nachdem der DualSense in dieser Woche die erwähnte Preiserhöhung bekam. Sobald sämtliche Details bekannt sind, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren