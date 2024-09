PS5 Pro: Morgen ist es so weit – Mark Cerny veranstaltet eine Präsentation

Alle Augen auf den morgigen Dienstag gerichtet! Euch erwartet eine technische Präsentation mit Mark Cerny, in der vermutlich die Pro-Konsole vorgestellt wird.

Morgen ist es wohl endlich so weit! PlayStation-Architekt Mark Cerny wird am morgigen Dienstag eine technische Präsentation veranstalten, die etwa neun Minuten lang geht.

Morgen, dem 10. September, um 17 Uhr könnt ihr euch die Präsentation anschauen. Zwar ist nicht die Rede von einer PlayStation 5 Pro, doch nach den vielen Gerüchten können wir davon ausgehen, die Upgrade-Konsole zu Gesicht zu bekommen.

Verfolgen könnt ihr den Livestream auf dem YouTube-Kanal von PlayStation:

Es ist keine Überraschung, dass es in dieser Woche zur mutmaßlichen Enthüllung der PS5 Pro kommt. So hat der gut informierte Leaker billbil-kun wieder einmal im Vorfeld mehr erfahren. Später meldete sich Tom Warren von The Verge zu Wort. Seinen Informationen zufolge sind Entwickler ab dem 16. September dazu verpflichtet, die aufgerüstete Konsole zu unterstützen.

Wie viel die Hardware wohl kosten wird? Vor einigen Tagen schwirrten die Preise 699,99 US-Dollar (mit Laufwerk) und 599,99 US-Dollar (ohne Laufwerk) durch die Gerüchteküche. Ob sich dies bewahrheitet, erfahrt ihr wahrscheinlich morgen. Falls ja, dürft ihr womöglich gleich vorbestellen.

Alle wichtigen inoffiziellen Details haben wir hier zusammengefasst:

Später diesen Monat findet dann angeblich eine State of Play statt. Mit diesem Format stellt Sony Interactive Entertainment kommende PlayStation-Spiele von First- und Third-Party-Anbietern zur Schau. Eventuell seht ihr hier die ersten Trailer, die auf der neuen PS5-Konsole aufgezeichnet wurden.

Rockstars kommender Open-World-Kracher „GTA 6“ könnte im Übrigen bei der Vermarktung der PS5 Pro eine wichtige Rolle spielen. Die Rede war neulich von „intensivem Marketing„.

