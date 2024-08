PS5 Pro: Fans posten Hardware-Entwürfe und angebliche Preise

Dank der Skizze eines verlässlichen Insiders wissen wir nun, wie die PS5 Pro in etwa aussehen könnte. Fans verwandelten die Zeichnung in erweiterte Entwürfe. Inbegriffen sind aber auch mutmaßliche Fake-Angaben zum Release und Preis, die derzeit die Runde machen.

Die PS5 Pro wird voraussichtlich in den ersten zwei Septemberwochen angekündigt, berichtete gestern der zuverlässige Insider und Leaker billbil-kun. Gleichzeitig brachte er weitere Informationen zum Hardware-Upgrade in den Umlauf. Dazu gehörte auch eine Skizze, die auf der Produktverpackung der neuen Konsole basieren und die leistungsstärkere Konsole zeigen soll.

Es dauerte nicht lange, bis die Skizze in Grafiken verwandelt wurde, die der PS5 Pro recht nahe kommen könnten. Sie tauchten auch im Zusammenhang mit angeblichen Leaks auf, die Angaben zur Preisgestaltung und zum Veröffentlichungstermin versprechen. Hierbei handelt es sich offensichtlich um Fakes.

Preis angeblich bis zu 700 US-Dollar

Ein solcher “Leak” wird zum Beispiel auf Reddit diskutiert. So möchte eine “Quelle” erfahren haben, dass die PS5 Pro am 9. September 2024 mit einem Blogbeitrag angekündigt und am 6. Dezember 2024 veröffentlicht wird. Die Preise sollen bei 599,99 US-Dollar (ohne Disk-Laufwerk) und 699,99 US-Dollar (mit Disk-Laufwerk) liegen. Das wären in Europa vermutlich um die 800 Euro für das kostspieligere Modell. Laut einer früheren Umfrage von PLAY3.DE dürften die meisten Interessenten bei einem solchen Betrag abwinken.

Gepostet wurde gleichzeitig eine Grafik, die wie offizielle Werbematerialien wirken soll. Abgesehen davon, dass dieser angebliche Leak von 4Chan stammt und dort verbreitete Aussagen selten zutreffen, gibt es Unstimmigkeiten.

Laut billbil-kun sind die Streifen an der Seite der PS5 Pro schwarz und nicht wie auf der Grafik angedeutet zum Teil weiß. Zudem fällt der Preisunterschied zwischen den Versionen mit und ohne Laufwerk auf: Bei der Slim beträgt er in den USA nur 50 US-Dollar. Das Disk-Laufwerk kann separat für 79,99 US-Dollar erworben werden. Der gezeigte Preisunterschied klingt daher wenig plausibel.

“Scheint ein super vertrauenswürdiges und zuverlässiger Leak zu sein. Ich denke, ich werde blind daran glauben“, meint ein Reddit-User sarkastisch.

Unabhängig davon: So oder so ähnlich könnte die PS5 Pro basierend auf der Skizze von billbil-kun tatsächlich aussehen. Ein zweiter Entwurf, der an anderer Stelle auftauchte, zeigt die Konsole sogar mit schwarzen Streifen:

Wie die PS5 Pro wirklich aussehen wird und welchen Betrag Käufer auf den Tisch legen müssen, erfahren wir voraussichtlich in den kommenden Wochen, sofern der Leaker und Insider billbil-kun einmal mehr recht behält. Angaben zur technischen Ausstattung trafen in den vergangenen Monaten wiederholt ein:

Der Controller soll mit denen der PS5 und PS5 Slim identisch sein, abgesehen von möglichen Revisionen, die im Inneren kleinere Modifikationen vornehmen. Schon mit dem Slim-Modell kam eine V2-Version auf den Markt. Die Faceplates bleiben ebenfalls kompatibel, betonte billbil-kun gestern.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren