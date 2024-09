PS5 Pro: Die Zeit der günstigen Konsolen sind vorbei, sagen Technikexperten

Auch am Tag nach der offiziellen Enthüllung der PS5 Pro ebben die Diskussionen um den hohen Preis der Konsole nicht ab. Geht es nach den Redakteuren von Digital Foundry, dann sollten sich Spieler schon einmal an deutlich höhere Preise für Konsolen gewöhnen.

Mit der offiziellen Enthüllung der PS5 Pro sorgte Sony am gestrigen Dienstagabend für reichlich Gesprächsstoff. Vor allem der stattliche Preis von 699,99 US-Dollar beziehungsweise 799,99 Euro stieß zahlreichen Spielern sauer auf.

In einer ausführlichen Analyse sprachen die Technikexperten von Digital Foundry nicht nur über die technischen Eigenschaften der PS5 Pro. Auch der Preis gehörte wenig überraschend zu den Themen, auf die die Redakteure ausführlich eingingen. Die schlechte Nachricht vorweg: Laut Digital Foundry liefert uns die PS5 Pro einen ersten Eindruck von dem, wohin sich die Preise für Unterhaltungselektronik in den nächsten Jahren bewegen werden.

Denn auch wenn viele Spieler von Preis der neuen Sony-Konsole kalt erwischt wurden, gibt es an diesem laut Digital Foundry nicht viel zu kritisieren.

Leadbetter verweist auf teure Premium-Smartphones

Vor allem die ständig steigenden Kosten für die Herstellung hochwertiger Geräte werden in den nächsten Jahren bei vielen elektronischen Unterhaltungsprodukten für steigende Anschaffungskosten sorgen. Als Beispiel nennt Richard Leadbetter Premium-Smartphones, die mitunter in jährlichen Abständen veröffentlicht werden und mit Preisen von 1.000 US-Dollar oder mehr zu Buche schlagen.

Ein weiterer Faktor, der den Preis der PS5 Pro besonders hoch erscheinen lässt, sind die verhältnismäßig niedrigen Konsolenpreise der Vergangenheit.

„Die Leute erwarten im Allgemeinen, dass Konsolen in einem relativ engen Preisspektrum bleiben“, sagte Leadbetter und fügte hinzu, dass diese Erwartung in den letzten Jahren mit den steigenden Herstellungskosten in der Elektronikbranche kollidierte.

Mit einem Blick auf aktuelle Grafikkarten oder Smartphones ergänzte John Linneman: „Elektronik wird generell extrem teuer. […] Es ergibt alles Sinn, warum der Preis der PS5 Pro so hoch ist. Aber in diesem Bereich blieb er irgendwie innerhalb einer bestimmten Preisgrenze.“

Sony könnte mit dem Preis über das Ziel hinausschießen

Auch wenn es rationale Gründe für den Preis der PS5 Pro gibt, bestehe die Gefahr, dass Sony mit diesem über das Ziel hinausschießt. Laut Leadbetter könnte Sony mit dem Preis nämlich eine Grenze übertreten, was wiederum dazu führt, dass die PS5 Pro von den Spielern nicht so angenommen wird, wie von Sony erhofft.

Gleichzeitig verweist Leadbetter auf eine ältere Aussage des Unternehmens, in der Sony bestätigte, dass der Konzern die PS5 zum Preis von 500 US-Dollar kostendeckend verkaufte. Basierend auf dem bisher Gezeigten könne Leadbetter nicht erkennen, „aus welchem Grund die Produktionskosten der PS5 Pro 200 US-Dollar über denen der PS5 liegen sollen“.

Wie die Spieler die neue Konsole und den stattlichen Preis aufnehmen, erfahren wir in einigen Wochen. So erfolgt der Launch der PS5 Pro am 7. November 2024. Die Vorbestellungen starten bereits am 26. September 2024.

