PS5 Pro: Für 800 Euro ein Ladenhüter? Analyst liefert erste Prognosen

In den Stunden nach der offiziellen Enthüllung der Konsole sorgte vor allem der hohe Preis der PS5 Pro für zahlreiche Diskussionen. Doch wie wird sich der Preis auf die Verkaufszahlen auswirken? Eine Frage, der sich die Analysten von Ampere Analysis in ersten Prognosen annahmen.

Am gestrigen Dienstagabend stellte Sony die PS5 Pro offiziell vor und lieferte uns die ersten Details zum Mid-Gen-Upgrade der PS5. Allerdings waren es nicht die diversen technischen Verbesserungen der Konsole, die im Anschluss an die Enthüllung die Diskussionen bestimmten.

Stattdessen könnte Sony mit dem Preis der PS5 Pro über das Ziel hinausgeschossen sein. So schlägt die PS5 Pro ohne ein Laufwerk mit 699,99 US-Dollar beziehungsweise 799,99 Euro zu Buche. Könnte sich Sony mit diesem Preis selbst ein Bein gestellt haben? Dieser Frage gingen die Analysten von Ampere Analysis im Rahmen erster Prognosen nach.

„Der Preis der PS5 Pro wird unweigerlich für viele Kommentare sorgen“, sagte Piers Harding-Rolls, Forschungsdirektor für Spiele bei Ampere Analysis. „Der Preisunterschied zwischen der PS5 und der PS5 Pro liegt zwischen 40 und 50 Prozent, was deutlich mehr ist als der Unterschied zwischen der PS4 und der PS4 Pro zum Launch.“

Wie oft wird sich die PS5 Pro verkaufen?

Laut dem Analysten dürfte Sony trotz des hohen Preises von der Tatsache profitieren, dass das Unternehmen mit der PS5 Pro in dieser Konsolengeneration über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt. Während kurz nach dem Launch der PS4 Pro die Xbox One X folgte, verzichtet Microsoft dieses Mal auf ein Mid-Gen-Upgrade.

Daher gehen die Analysten von 1,3 Millionen verkauften PS5 Pro-Konsolen bis Ende des Jahres aus. Zum Vergleich: Die PS4 Pro brachte es in einem vergleichbaren Zeitraum auf 1,7 Millionen abgesetzte Systeme.

„In den USA kostete die PS4 Pro damals 399 US-Dollar, während die PS4 Slim damals 299 US-Dollar kostete, was einem Unterschied von 33 Prozent entspricht. Darüber hinaus hatte die PS4 Slim einen Verkaufspreis von 299 US-Dollar, nachdem der ursprüngliche PS4-Einführungspreis von 399 US-Dollar gesunken war“, so der Analyst weiter.

„Wir gehen davon aus, dass der Preis die Nachfrage bei einigen Verbrauchern abschwächen wird, für PlayStation-Enthusiasten ist der Preis jedoch weniger wichtig.“

Sonys Schutz der eigenen Marge

Abschließend weist Harding-Rolls darauf hin, dass der Mangel an Konkurrenz Sony bei der PS5 Pro in die Lage versetzt, die eigenen Margen zu schützen. Der Analyst dazu: „Die Preisgestaltung der PS5 Pro spiegelt Sonys angepasste Strategie zum Schutz seiner Marge, die allgemeine Inflation in der Lieferkette und das Fehlen direkter Konkurrenten für das Mid-Cycle-Upgrade im Vergleich zur letzten Generation (wo Microsoft die Xbox One X vorbereitete) wider.“

„Aufgrund des fehlenden Wettbewerbs fällt es Sony leichter, einen höheren Preis zu wählen, um seine bestehenden Margen zu schützen. Für die meisten potenziellen PS5-Kunden wird die Standard-Edition das beste Preis-Leistungs-Verhältnis darstellen“, heißt es weiter.

Die PS5 Pro erscheint am 7. November 2024. Vorbestellungen sind ab dem 26. September 2024 möglich.

