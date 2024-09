PS5 Pro: 40 bis 50 Enhanced-Spiele zum Launch und Game-Boost

Im November 2024 wird die PS5 Pro veröffentlicht, wie wir seit heute wissen. Es ist eine verbesserte und leistungsstärkere Version der bisherigen PS5 (Slim), die Spielen – sowohl älteren als auch aktuelleren – zu neuen Höhen verhelfen soll.

Entsprechend unterstützte Spiele werden mit einem Enhanced-Label versehen. Und welche Games zum Launch dahingehend eine bessere Figur machen, gab Sony heute zumindest in Teilen bekannt.

40 bis 50 Enhanced-Spiele zum Launch

Einem Bericht von CNET zufolge werden zum Launch der PS5 Pro etwa 40 bis 50 Spiele mit einem Enhanced-Patch für die neue Konsole fit gemacht. Dabei sollen sich die jeweiligen Entwickler auf 4K-Auflösungen und 60 FPS-Upgrades konzentrieren.

Ebenso werden die Enhanced-Updates viele andere Verbesserungen mit sich bringen, darunter neue volumetrische Beleuchtung und Effekte, eine größere Anzahl von Hintergrundcharakteren und Modi, die 120 FPS und 8K-Auflösung unterstützen können.

Alle 40 bis 50 Spiele wurden zunächst nicht beim Namen genannt. Allerdings gab Sony die folgende Liste mit Games heraus, die zum Launch der PS5 Pro von den Verbesserungen profitieren:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Laut Systemarchitekt Mark Cerny wird „Horizon Forbidden West“ in 4K und mit 60 FPS laufen, zusätzlich zu verbesserten visuellen Zwischensequenz-Effekten in Bereichen wie Beleuchtung, Haar- und Hautdarstellungen.

Für „The Last of Us Part 2 Remastered“ kündigt Sony eine flüssige Bildrate von 60 FPS an. Auch „Marvel’s Spider-Man 2“ soll in 60 FPS gespielt werden können, was dem Detailgrad zugutekommt. Andere Titel wie „Final Fantasy 7 Rebirth“ profitieren ähnlich von den Vorteilen der PS5 Pro.

„Gran Turismo 7“ wiederum bietet gar RayTracing-Reflexionen während des Renngeschehens. Und laut CNET hat Sony das Rennspiel während einer Präsentation mit 8K auf einem 80-Zoll-Bildschirm vorgeführt.

Spiele, die von der PS5 Pro besonders unterstützt werden, sind wie anfangs erwähnt am Label „PS5 Pro Enhanced“ erkennbar.

Zusätzliche Unterstützung für abwärtskompatible Spiele

Ein weiteres Highlight der PS5 Pro ist der „Game Boost“, der nicht nur PS5-Spiele optimiert, sondern auch über 8.500 abwärtskompatible PS4-Titel. Laut Sony wird diese Funktion bei bestimmten Games der PlayStation 4 zudem die Auflösung erhöhen.

Im Grunde genommen könnten PS4-Spiele auf der PS5 Pro also insgesamt eine bessere Leistung aufweisen als auf der Standard-PS5. Gleichzeitig klingt es danach, als würden bestimmte Titel tatsächlich mit verbesserter Grafik aufwarten.

Falls euch das alles überzeugt:

Die Veröffentlichung der PS5 Pro ist für den 7. November 2024 geplant. Mit einem Preis von rund 800 Euro müssen künftige Besitzer tief in die Tasche greifen.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren