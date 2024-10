PS5 Slim: Letzte Chance für Schnäppchenjäger – Dicker Rabatt verfällt diese Woche

Quasi parallel zur offiziellen Enthüllung der PS5 Pro kündigte Sony im letzten Monat eine zeitlich begrenzte Preissenkung für das Slim-Modell der PS5 an.

Im Rahmen des Sonderangebots bietet Sony die Disc-Version der PS5 Slim zum Preis von 499,99 Euro an. Für die digitale Version der PS5 Slim hingegen verlangt Sony 399,99 Euro. Während Sony in der offiziellen Ankündigung des Angebots also von einem Rabatt in Höhe von 50 Euro sprach, gingen ausgewählte Händler noch etwas weiter.

Amazon, Saturn und Media Markt senkten den Preis der PS5 Slim je nach Modell beispielsweise auf 479 beziehungsweise 379 Euro. Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung allerdings nicht mehr lassen. So läuft das Angebot zur PS5 Slim am 6. Oktober 2024 und somit Ende der Woche aus.

Amazon*:

Media Markt/Saturn*:

Neben Amazon, Media Markt und Saturn nehmen weitere Handelsketten wie Otto, Expert, Müller, Euronics und Gamestop an der Aktion teil. Solltet ihr euch zunächst für den Kauf der Digital-Edition der PS5 Slim entscheiden und euch später doch ein Laufwerk wünschen, ist dies kein Problem.

So bietet euch Sony bei der PS5 Slim genau wie bei der PS5 Pro die Möglichkeit, entsprechend nachzurüsten und das Laufwerk zum Preis von knapp 120 Euro separat zu erwerben.

Die PS5 Pro erscheint im November

Apropos PS5 Pro: Sonys Mid-Gen-Upgrade zur PS5 erscheint am 7. November 2024. Der Preis liegt in Europa bei 799,99 Euro. Zu beachten ist, dass die PS5 Pro weder mit einem Laufwerk noch mit einem Standfuß ausgeliefert.

Beide Artikel müsstet ihr bei den Anschaffungskosten also zusätzlich berücksichtigen.

Während Sony an der CPU der PS5 Pro keine großen Änderungen vornahm, soll die PS5 Pro vor allem im Bereich der GPU und der Raytracing-Fähigkeiten einen beachtlichen Schritt nach vorne machen. Zudem bietet die PS5 Pro eine zwei Terabyte große SSD und die „PlayStation Spectral Super Resolution“ (kurz: PSSR) genannte Skalierungstechnik, die sich laut Experten zu einem echten Gamechanger entwickeln könnte.

Weiter versprach Sony, dass wir zum Launch der PS5 Pro Anfang November mit 40 bis 50 Spielen rechnen dürfen, die für die neue Konsole optimiert wurden.

