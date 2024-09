PS5 Pro: Weiterhin nicht ausverkauft, doch ist das ein schlechtes Zeichen?

Die PS5 Pro ist weiterhin nicht ausverkauft, was in den sozialen Netzwerken für hämische Kommentare sorgte. Aber ist es wirklich ein schlechtes Zeichen?

In der vergangenen Woche fiel der Startschuss für die Vorbestellungen der PS5 Pro. Während das Sondermodell zum 30. Jubiläum der ersten PlayStation zügig ausverkauft war, lässt sich das reguläre Modell weiterhin vorbestellen.

Nachdem sich einige Scalper mutmaßlich verzockt haben, aber ihre Beute dennoch mit einem kleinen Aufpreis bei eBay und Co. anbieten, läuft ein Kampf um die Deutungshoheit. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass die PS5 Pro uneingeschränkt vorbestellt werden kann?

Auch Mat Piscatella mischt mit

Eine der Debatten entstand unter einem Tweet von Tom Warren, in dem er schrieb: “Die PS5 Pro ist in den USA und Großbritannien noch nicht ausverkauft. Der Preis von 700 US-Dollar bedeutet, dass diese Konsole zu Weihnachten leicht erhältlich sein wird.”

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Ein Follower schrieb etwa: “Keine Überraschung. Sony bietet etwas an, wonach praktisch niemand gefragt hat oder das niemand für nötig hält.” In der Begründung verwies er darauf, dass es mit der PS5 Pro keine nennenswerte Leistungssteigerung gebe und – um es abzukürzen – ohnehin alles blöd ist, was Sony macht.

Derart polemische Kommentare stellen letztlich nicht die Mehrheit dar. Dennoch fragen sich viele Spieler, ob die anhaltende Verfügbarkeit tatsächlich als ein Zeichen dafür angesehen werden kann, dass die PS5 Pro schon vor dem Launch ein Misserfolg ist.

In die Debatte mischte sich der Analyst Mat Piscatella ein, der offenbar auf Warrens Beitrag reagierte: “Bleib einfach dabei, KI-Mist zu hypen, den niemand möchte, anstatt zu sagen, dass es irgendwie schlecht ist, wenn eine Konsole ohne limitierte Auflage nicht ausverkauft ist.”

Auch einer seiner Follower wies auf eine recht kuriose Situation hin. Denn nach dem Launch der Basis-PS5 war Sony fast zwei Jahre lang nicht in der Lage, die Nachfrage vollständig zu bedienen, was von Kunden ebenfalls kritisch kommentiert wurde.

“PS5-Launch: Warum sind die Konsolen nicht zu finden? Warum wurden nicht mehr davon hergestellt? Das ist doch lächerlich! PS5 Pro-Launch: Warum ist die Konsole noch auf Lager? Warum wurden so viele davon hergestellt? Das ist doch lächerlich“, schrieb er.

Niemand weiß, wie viele Konsolen Sony vorbereitet hat

Tatsächlich dürfte Sony bestrebt sein, die Launch-Situation der PS5 und auch die Engpässe, die in den ersten Monaten beim Streaming-Handheld PlayStation Portal verzeichnet wurden, zu vermeiden. Denn nur Kunden, die tatsächlich eine Konsole kaufen, sind für die Umsätze von Sony relevant. Lieferengpässe würden das Potenzial der PS5 Pro schmälern. Und bei einer Mid-Gen-Konsole wären Lieferschwierigkeiten ohnehin ungewöhnlich.

Am Ende ist unklar, wie viele Exemplare Sony für den Launch im kommenden November hergestellt hat oder noch herstellen wird. “Ohne zu wissen, wie viele Einheiten hergestellt werden, kann man alles behaupten”, meint ein weiterer Follower.

Ausverkaufte Konsolen erzeugen zwar die Illusion von Knappheit, bringen am Ende aber weder für Kunden noch für den Hersteller wirkliche Vorteile.

Insider: Sony hatte keine Lieferengpässe erwartet

Auch Sony-Quellen hatten nach der PS5-Pro-Ankündigung darauf verwiesen, dass keine Engpässe zu erwarten sind: „Eine Quelle bei Sony, die unter der Bedingung der Anonymität mit Insider Gaming gesprochen hat, teilt mit, dass das Unternehmen keine Probleme mit der Versorgung der PS5 Pro oder des Disc-Laufwerks erwartet, während der Start der neuen Konsole bevorsteht und erfolgt“, so Insider Gaming.

Vorbestellungen der PS5 Pro sind bis zum 10. Oktober 2024 nur über PlayStation Direct möglich. Ab diesem Tag erfolgt der Vorverkauf zusätzlich über den regulären Handel. Auch hier dürfte Sony bestrebt sein, die Nachfrage der Kunden zu bedienen. Der Launch der PS5 Pro ist für den 7. November 2024 vorgesehen. Die Jubiläums-Edition folgt am 21. November 2024.

