PS5 Pro: 30th-Anniversary-Edition nach Sekunden ausverkauft – Scalper verlangen Tausende Euro

Die limitierte PS5 Pro 30th Anniversary Edition war direkt nach dem Verkaufsstart vergriffen. Den meisten Interessenten blieb nur ein erfolgloser Aufenthalt in der Warteschlange. Fündig werden sie auf eBay und Co., allerdings nicht für den angedachten Preis.

Sony hat zum 30. Jubiläum der PlayStation eine limitierte Auflage der PS5 Pro angekündigt. Die nostalgisch gestaltete Konsole erinnert an das Design der ersten PlayStation und war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Am Donnerstagmorgen wurde die PS5 Pro 30th Anniversary Edition für einen Preis von 1.099,99 Euro für eine Vorbestellung angeboten. Allerdings gehen weltweit nur 12.300 Exemplare in den Verkauf, was bedeutet, dass jedes Land nur eine begrenzte Menge zugeteilt bekam. Das Resultat: Innerhalb von Minuten, in manchen Ländern sogar Sekunden, war die begehrte Hardware vergriffen.

Scalper verlangen Tausende Euro

Während die meisten Interessenten leer ausgingen, wissen sie zumindest, welchen Betrag sie sparen: In Großbritannien sind es rund 960 Pfund, bei uns 1.100 Euro und in Australien 1.200 Australische Dollar. Der US-Verkauf startet im Laufe des Tages.

Verglichen mit der regulären PS5 Pro mag der Preis ziemlich hoch wirken. Neben der Konsole samt Basisausstattung enthält das Set jedoch auch einen DualSense Edge, eine Ladestation und weiteres Zubehör, das ebenfalls im Look der ersten PlayStation gestaltet ist.

Während die ersten Exemplare der PS5 Pro 30th Anniversary Edition bereits für schlappe 6.000 Euro auf eBay und Co. landeten und bei den Briten gar für 10.000 Pfund in den Wiederverkauf gingen, setzt sich die gesamte Collection aus weiteren Einzelprodukten zusammen. Dazu gehören die PS5 Slim, PlayStation Portal und der DualSense inkl. Edge-Version.

Allerdings gilt selbst hier: Bei PlayStation-Direct ist alles restlos vergriffen. Auch bei Amazon heißt es nur: “Derzeit nicht verfügbar”.

Die Produktpalette bei PS Direct in der Übersicht:

Wie steht es um die Standardversion der PS5 Pro?

Also bleibt nur noch der Kauf der weißen PS5 Pro? Auch sie war bei PlayStation Direct zwischenzeitlich nicht mehr bestellbar, kann momentan aber wieder in den Warenkorb gepackt werden.

Wir wissen nicht, wie viele Konsolen Sony für den hauseigenen Shop reserviert hatte, denn in zwei Wochen startet der Vorverkauf auch im Handel. Allerdings scheint am Ende eine enorme Menge an Spielern bereit zu sein, 800 Euro zu investieren. Was sie dafür bekommen, deuten erste Tests an:

Bis zur Veröffentlichung der PS5 Pro vergehen noch einige Wochen. Sie erscheint am 7. November 2024. Die 30th Anniversary Collection lässt bis zum 21. November 2024 auf sich warten.

Konntet ihr eine PS5 Pro vorbestellen, vielleicht sogar die 30th Anniversary Collection? Verratet es uns in den Kommentaren.

