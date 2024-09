30th Anniversary Edition: Bilder zeigen PS5 Pro, PS Portal, DualSense und mehr

Die PlayStation-Community feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 30 Jahre PlayStation. Zu diesem Anlass bringt Sony eine exklusive Kollektion auf den Markt, die eine Hommage an die erste PlayStation-Konsole darstellt.

Mit speziellen Designs soll die „PlayStation 30th Anniversary Collection“ sowohl Nostalgie wecken als auch die neuesten Technologien feiern. Zu den Produkten gehören die PS5 Pro, die PS5 Digital Edition, der Handheld PlayStation Portal sowie der DualSense-Controller samt Edge-Version. Bilder zeigen, was Fans erwartet.

PS5 Pro 30th Anniversary Edition

Die limitierte PS5 Pro 30th Anniversary Edition erscheint (wie auch die reguläre PS5 Pro) mit einer 2 TB SSD sowie Wi-Fi 7-Unterstützung. Fans können sich ebenso auf besondere Sammlerstücke freuen, darunter PlayStation-Aufkleber, ein Poster mit einem von 30 Designs und eine PlayStation-Büroklammer. Mehr dazu in unserer ursprünglichen Meldung.

Insgesamt werden nur 12.300 Exemplare dieser Edition erhältlich sein, wobei jede Konsole eine Nummer trägt, die den Monat und das Datum der Erstveröffentlichung der PlayStation repräsentiert.

Die PS5 Pro wird mit einem vertikalen Ständer geliefert und kommt mit einem DualSense sowie einem DualSense Edge daher. Auch die Ladestation ist dabei. Gleiches gilt für die Laufwerks-Abdeckung, falls später nachgerüstet werden soll.

Die 30th Anniversary Edition der PS5 Pro ist prall gefüllt mit Inhalten. Was Käufer dafür auf den Tisch legen müssen, ist noch offen.

Die PS5 Pro 30th Anniversary Edition ist ab dem 26. September 2024 über PlayStation Direct vorbestellbar.

PS5 Digital Edition 30th Anniversary Edition

Neben der Pro-Version bringt Sony auch eine PS5 Digital Edition im Jubiläums-Design auf den Markt. Diese Edition umfasst eine 1 TB SSD und bietet ebenfalls den nostalgischen Look der ursprünglichen PlayStation-Konsole.

Auch hier sind neben dem Controller (ohne Edge) weitere Sammlerstücke wie Aufkleber, PlayStation-Shapes-Kabelbinder und ein limitiertes Poster enthalten. Das Disk-Laufwerk gibt es nur separat, die passende Abdeckung dafür ist jedoch im Lieferumfang enthalten. Gleiches gilt für den vertikalen Ständer.

Wer nicht das Budget für die PS5 Pro hat, kann sich mit der PS5 Slim in Retro-Stimmung bringen. Ein Disk-Laufwerk ist nicht dabei, aber die passende Abdeckung für einen späteren Einbau.

Die PS5 Digital Edition 30th Anniversary Edition ist ab 26. September 2024 über PlayStation Direct und ab 10. Oktober 2024 bei Händlern vorbestellbar.

PlayStation Portal 30th Anniversary Edition

PlayStation Portal, das für Remote Play entwickelt wurde, erscheint ebenfalls im Jubiläums-Design. Diese Edition wird einzeln verkauft und ist ideal für Spieler, die auch abseits der PS5 nicht auf ihre PlayStation-Games verzichten wollen. Mit dem klassischen Design wird die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart hergestellt.

Die PlayStation Portal 30th Anniversary Edition ist ab dem 26. September 2024 über PlayStation Direct vorbestellbar.

DualSense 30th Anniversary Edition

Der DualSense-Controller wird nicht nur den Konsolen beigelegt, sondern in der 30th Anniversary Edition auch separat veröffentlicht. Er bietet die gleichen technischen Features wie das Standardmodell, darunter das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Mit dem Design halten Spieler eine Hommage an die Konsole von 1994 in der Hand, ohne die oben genannten Konsolen kaufen zu müssen.

Die meisten Käufer wird wohl der DualSense im Jubiläums-Look finden.

Die DualSense 30th Anniversary Edition ist ab dem 26. September 2024 über PlayStation Direct und bei Händlern vorbestellbar.

DualSense Edge 30th Anniversary Edition

Auch der DualSense Edge, Sonys Premium-Controller, erscheint in der limitierten Jubiläumsausgabe. Der Controller bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, darunter austauschbare Stick-Kappen und -Module.

Selbst die Edge-Version des DualSense wurde in graue Farbe getränkt.

Die DualSense Edge 30th Anniversary Edition ist ab dem 26. September 2024 über PlayStation Direct vorbestellbar.

Weitere Meldungen auf PLAY3.DE, die euch interessieren könnten:

Die Markteinführung der Sondermodelle erfolgt am 21. November 2024. Preisangaben liegen bislang nicht vor. Doch vor allem die PS5 Pro 30th Anniversary Edition dürfte in Bezug auf die Preisgestaltung in neue Sphären aufsteigen. Schon das Standardmodell kostet 799,99 Euro.

Weitere Meldungen zu PS5, PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren