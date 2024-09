PS5 Pro: Vince Zampella äußert sich zum Preis der neuen Konsole

Mit einem Preis von 799,99 Euro sorgt die PS5 Pro für Gesprächsstoff. Was denkt Vince Zampella, führender Kopf hinter "Titanfall" und "Apex Legends", angesichts der gebotenen Leistung über den Preis?

Die Ankündigung der PS5 Pro und ihres Preises von 799,99 Euro löste in Teilen der Gaming-Community lebhafte Diskussionen aus. Während einige den Preis als zu hoch empfinden, gibt es Stimmen aus der Branche, die zu einer anderen Einschätzung kommen.

Dazu gehört Vince Zampella, Group General Manager der EA Studios, der die Sache differenzierter betrachtet. Seiner Meinung nach sei der Preis „sinnvoll“, wenn man alle Faktoren berücksichtige.

Der Preis im Vergleich zu früheren Konsolen

Zampella weist darauf hin, dass die PS5 Pro zwar auf den ersten Blick teuer erscheinen mag, aber im Vergleich zu früheren Konsolen und hinsichtlich der technischen Möglichkeiten der neuen Hardware gut abschneidet. Insbesondere im Vergleich zur Basis-Konsole PS3, die bei ihrem Erscheinen ebenfalls einen stolzen Preis hatte, relativiere sich der Preis der kommenden Hardware.

„Ich denke, das ist zu erwarten und alles, was uns eine bessere Leistung für die Leute bringt, die es wirklich lieben. Für mich ist das eine erstaunliche Sache“, meint Zampella. Später ergänzte er: „Und wenn man einen 700-Dollar-PC kauft, bekommt man nicht die gleiche Leistung, die man dafür bekommt.“

Laut Zampella waren “einige der älteren Konsolen genauso teuer und inflationsbereinigt wahrscheinlich noch teurer. Das schien also zunächst ein wenig schockierend, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm.“ Auf welche weiteren Konsolen er sich bezog, ist nicht bekannt. Wir hatten in einem vorangegangenen Artikel basierend auf der deutschen Inflation die PlayStation-Preise mit dem heutigen Kaufwert verglichen.

Doch auch wenn der Group General Manager der EA Studios den Preis der PS5 Pro als hoch anerkennt, betonte er, dass dieser durch die gebotene Leistung gerechtfertigt sei. „Ist sie für die Leute teuer? Absolut. Nicht jeder wird sie sich leisten können. Wäre es besser, wenn sie billiger wäre? Sicher. Ich möchte, dass mehr Leute sie haben. Aber er [der Preis] ergibt wirklich Sinn.“

Leistung vs. Preis: Ein Kompromiss

Die Debatte über den Preis der PS5 Pro dreht sich auch um die Frage, ob er die versprochene Leistung rechtfertigt. Zampella glaubt demnach, dass Sony eine gute Balance gefunden hat. Auch wenn der Preis nicht für jeden erschwinglich sei, sieht er die Vorteile der Konsole klar im Vordergrund.

Auch die Experten von Digital Foundry haben sich mehrfach zur PS5 Pro geäußert und scheinen von den Möglichkeiten recht angetan zu sein:

Die PS5 Pro wird im November dieses Jahres auf den Markt kommen. Vorbestellungen starten in Kürze, und potenzielle Käufer müssen sich entscheiden, ob sie den Aufpreis für die verbesserte Leistung der neuen Konsole zahlen möchten.

Die Basis-PS5 bleibt erhalten, sodass auch Leuten, die den Preis der PS5 Pro nicht aufbringen möchten oder können, nichts weggenommen wird.

